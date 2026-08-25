Мудра заявила, що спробує знайти 20 млн грн для виходу із СІЗО

Експосадовиця Офісу президента розраховує не лише на власні кошти, а й на допомогу численних друзів і знайомих

Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що спробує зібрати 20 млн грн застави, яку визначив їй Вищий антикорупційний суд. Частину необхідної суми вона має намір внести власними коштами, а решту сподівається знайти за допомогою друзів і знайомих. Про це Мудра сказала після оголошення рішення ВАКС, інформує «Главком».

Суд відправив експосадовицю під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн. Після оголошення рішення Мудру вивів із зали суду конвой.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Коментуючи можливість зібрати визначену судом суму, Мудра зазначила, що має власні кошти, однак також розраховує на допомогу свого оточення.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«В мене є багато друзів, і багато контактів. Я нагадаю, скільки мені років. За цей час в мене достатньо контактів зібралося», – сказала вона.

Водночас сторона обвинувачення просила суд застосувати значно більшу заставу. Прокурор наполягав на триманні Мудрої під вартою з альтернативою внесення 150 млн грн.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відправив Ірину Мудру під варту на 60 днів та визначив заставу у розмірі 20 млн грн. У разі внесення застави вона повинна прибувати на вимогу детективів НАБУ та суду, не залишати Київ і Київську область без дозволу, утримуватися від спілкування зі свідками й підозрюваними, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП повідомили про проведення масштабної спецоперації «Форест Гамп» із викриття діяльності злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів, за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

Згодом НАБУ оприлюднило подробиці операції та записи розмов фігурантів. За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

Зокрема, колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що після проведених у неї обшуків отримала повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Водночас вона спростувала інформацію про своє затримання та повідомила про рішення залишити посаду.