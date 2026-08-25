Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мудра заявила, що спробує знайти 20 млн грн для виходу із СІЗО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Мудра заявила, що спробує знайти 20 млн грн для виходу із СІЗО
Мудра заявила, що спробує зібрати 20 млн грн застави за допомогою друзів
фото: hromadske

Експосадовиця Офісу президента розраховує не лише на власні кошти, а й на допомогу численних друзів і знайомих

Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що спробує зібрати 20 млн грн застави, яку визначив їй Вищий антикорупційний суд. Частину необхідної суми вона має намір внести власними коштами, а решту сподівається знайти за допомогою друзів і знайомих. Про це Мудра сказала після оголошення рішення ВАКС, інформує «Главком».

Суд відправив експосадовицю під варту на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн. Після оголошення рішення Мудру вивів із зали суду конвой.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Коментуючи можливість зібрати визначену судом суму, Мудра зазначила, що має власні кошти, однак також розраховує на допомогу свого оточення.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«В мене є багато друзів, і багато контактів. Я нагадаю, скільки мені років. За цей час в мене достатньо контактів зібралося», – сказала вона.

Водночас сторона обвинувачення просила суд застосувати значно більшу заставу. Прокурор наполягав на триманні Мудрої під вартою з альтернативою внесення 150 млн грн.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відправив Ірину Мудру під варту на 60 днів та визначив заставу у розмірі 20 млн грн. У разі внесення застави вона повинна прибувати на вимогу детективів НАБУ та суду, не залишати Київ і Київську область без дозволу, утримуватися від спілкування зі свідками й підозрюваними, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП повідомили про проведення масштабної спецоперації «Форест Гамп» із викриття діяльності злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів, за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

Згодом НАБУ оприлюднило подробиці операції та записи розмов фігурантів. За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

Зокрема, колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що після проведених у неї обшуків отримала повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Водночас вона спростувала інформацію про своє затримання та повідомила про рішення залишити посаду.

Читайте також:

Теги: Офіс президента операція «Форест Гамп» корупція в Україні СІЗО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Йонатан Біньямін Маркович зауважив, що він та Мудра знайомі вже кілька років
Головний рабин Києва висловив готовність взяти на поруки Мудру (відео)
Вчора, 17:55
Микитась заявив, що не має 200 млн грн для внесення застави
«Дурня не вмикайте!» Екснардеп Микитась «виплакав» у суду всемеро меншу заставу, ніж просив прокурор
21 серпня, 15:40
Sense Bank опинився в центрі уваги правоохоронців
Sense Bank зробив заяву після слідчих дій правоохоронців
19 серпня, 21:32
Федоров після протестів заговорив про вибори під час війни
Федоров звернувся до народу
18 серпня, 21:56
Україна запровадила санкції проти причетних до незаконного вивезення зерна
Україна покарала причетних до вивезення зерна з окупованих територій
14 серпня, 20:18
З 28 березня 2023 року Дмитро Завгородній працює заступником міністра освіти і науки
Сотні мільйонів на шкільних підрядах заробила мережа фірм, пов’язаних з приятелем заступника міністра освіти
13 серпня, 08:05
Представники НАБУ та САП не назвали середнього терміну покарання для засуджених
НАБУ і САП відрапортували про вироки топпосадовцям за пів року
10 серпня, 12:56
Екскомандувач логістики Повітряних сил Олег Дехтяр отримав другу підозру
Апартаменти у Буковелі та квартири. Ексчиновнику Повітряних сил повідомлено про підозру
6 серпня, 10:48
Суд оголосить запобіжний захід Ользі Стефанішиній 6 серпня
Стефанішина розплакалася в суді під час розгляду запобіжного заходу (відео)
5 серпня, 20:56

Події в Україні

Мудра заявила, що спробує знайти 20 млн грн для виходу із СІЗО
Мудра заявила, що спробує знайти 20 млн грн для виходу із СІЗО
Суд відправив Мудру під варту із заставою у 20 млн грн
Суд відправив Мудру під варту із заставою у 20 млн грн
Удар по ТРЦ на Дніпропетровщині: рятувальники ліквідували пожежу
Удар по ТРЦ на Дніпропетровщині: рятувальники ліквідували пожежу
Російський наступ забуксував одразу на кількох напрямках – ISW
Російський наступ забуксував одразу на кількох напрямках – ISW
Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2026 року
Втрати ворога станом на 25 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 25 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2026
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
65K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
59K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще

Новини

Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Сьогодні, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
Вчора, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
Вчора, 09:11
В Україні до 30°, спека не відступає: погода на 24 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
День Незалежності України 2026: історія свята, привітання та листівки
Вчора, 05:55

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua