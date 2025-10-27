Пенсіонери можуть втратити виплати, якщо не підтвердять особу

У Пенсійному фонді попередили, що без підтвердження особи пенсійні виплати у 2026 році можуть припинити

Українців закликають до 31 грудня 2025 року пройти фізичну ідентифікацію, аби не втратити право на отримання пенсії наступного року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області.

У Пенсійному фонді нагадали, що порядок виплати пенсій та здійснення страхових виплат особам, які тимчасово проживають за кордоном, на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти, визначений постановою Кабміну №299.

«Щоб пенсійні виплати не припинилися в наступному році, необхідно пройти фізичну ідентифікацію особи до 31 грудня поточного року», – йдеться у повідомленні.

Пройти ідентифікацію можна кількома способами:

особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або у банку, через який надходить пенсія;

онлайн – через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи «Дія.Підпису»;

через відеозв’язок, під час якого потрібно пред’явити документ, що посвідчує особу.

Крім того, громадянам, які перебувають за межами України чи на тимчасово окупованих територіях, необхідно повідомити Пенсійний фонд про факт неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ.

Нагадаємо, що в Україні пенсійний вік для більшості громадян становить 60 років, однак закон дозволяє оформлювати виплати пізніше. За кожен повний місяць відстрочки після досягнення пенсійного віку розмір пенсії збільшується. Такий механізм стимулює українців залишатися на ринку праці довше та забезпечує більший розмір виплат у майбутньому.

За даними Пенсійного фонду України, середня пенсія станом на жовтень 2025 року становить 6,4 тис. грн (приблизно 133 євро). Проте фактичні виплати для більшості пенсіонерів є значно нижчими – понад 3,3 млн українців отримують близько 3,3 тис. грн щомісяця, а ще 4% – близько 2,3 тис. грн.

Раніше «Главком» розповідав, на скільки зросла середня пенсія в Україні. Про це повідомив Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев та зазначив, що за третій квартал 2025 року пенсія зросла лише на 26,6 грн. Також Гетманцев назвав суму середньої пенсії в Україні.

У 2025 році в Україні передбачені спеціальні доплати до пенсій для окремих категорій громадян. Право на такі виплати мають Герої України, особи зі званнями «народний» або «почесний» (отриманими після 1991 року), переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор, космонавти, а також багатодітні матері, які виховали п’ятьох і більше дітей. Розмір надбавки залежить від категорії та становить від 500 до 24 000 грн.

Для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Саме сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) роботодавцем визначає, чи зараховується цей період до стажу. Якщо роботодавець не перераховує внески або робить це несвоєчасно, працівник може втратити частину страхового стажу та отримати меншу пенсію.

Розмір пенсії в Україні залежить від страхового стажу, віку виходу на пенсію та середньої зарплати за роки роботи. Громадяни з 30 роками страхового стажу, які отримували зарплату близько 10 000 грн, можуть розраховувати на пенсію близько 3 800 грн при виході на пенсію у 63 роки та 4 200 грн – у 65 років.