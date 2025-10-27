Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Державна допомога на поховання: скільки отримають родичі померлого пенсіонера

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Державна допомога на поховання: скільки отримають родичі померлого пенсіонера
Скільки грошей виплатять родичам померлого пенсіонера
фото з відкритих джерел

Розмір допомоги на поховання залежить від категорії пенсії та обставин смерті

Родичі померлого пенсіонера можуть отримати державну допомогу на поховання від двох до п’яти пенсій. У Пенсійному фонді уточнили, що точна сума залежить від того, яку пенсію отримував покійний та за яких обставин настала смерть. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд України.

Після смерті пенсіонера держава надає родичам фінансову допомогу на поховання. Для цивільних пенсіонерів допомога становить до двох пенсій, які отримував покійний на момент смерті.

Для військових пенсіонерів виплата складає три місячні пенсії, але не менше п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. На сьогодні ця сума становить 15 140 гривень.

Допомога не надається, якщо померлий перебував на повному державному утриманні, а поховання здійснювалося за рахунок установи чи закладу, де він помер. Щоб оформити виплату, родичам потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду з паспортом, ідентифікаційним кодом, заявою про виплату та свідоцтвом про смерть.

Нагадаємо, що в Україні пенсійні виплати регулюються постановою Кабінету Міністрів №299, яка визначає порядок нарахування та отримання пенсій громадянами, зокрема тими, хто проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Фізична ідентифікація потрібна для підтвердження особи та уникнення випадків подвійних нарахувань або виплат людям, які фактично не отримують пенсію в Україні. 

Раніше «Главком» розповідав, на скільки зросла середня пенсія в Україні. Про це повідомив Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев та зазначив, що за третій квартал 2025 року пенсія зросла лише на 26,6 грн. Також Гетманцев назвав суму середньої пенсії в Україні.

У 2025 році в Україні передбачені спеціальні доплати до пенсій для окремих категорій громадян. Право на такі виплати мають Герої України, особи зі званнями «народний» або «почесний» (отриманими після 1991 року), переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор, космонавти, а також багатодітні матері, які виховали п’ятьох і більше дітей. Розмір надбавки залежить від категорії та становить від 500 до 24 тис. грн.

Для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Саме сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) роботодавцем визначає, чи зараховується цей період до стажу. Якщо роботодавець не перераховує внески або робить це несвоєчасно, працівник може втратити частину страхового стажу та отримати меншу пенсію.

Розмір пенсії в Україні залежить від страхового стажу, віку виходу на пенсію та середньої зарплати за роки роботи. Громадяни з 30 роками страхового стажу, які отримували зарплату близько 10  тис. грн, можуть розраховувати на пенсію близько 3, 8 тис. грн при виході на пенсію у 63 роки та 4, 2 тис. грн – у 65 років.

Читайте також:

Теги: держава Пенсійний фонд пенсія поховання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Доплата до пенсії для літніх українців: хто отримає майже тисячу гривень
Пенсіонери отримають додаткову тисячу гривень: кому належить доплата
Сьогодні, 09:25
Туск не впевнений, наскільки «стабільним» виявиться санкційний підхід президента США Дональда Трампа до Москви
Зеленський зізнався прем’єр-міністру Польщі, скільки ще часу готова воювати Україна
Вчора, 15:55
Мінфін дає банкам стимул більше кредитувати бізнес
Мінфін підштовхує банки давати більше кредитів бізнесу
24 жовтня, 14:10
Пенсійний фонд роз’яснив, чи зросте пенсія, якщо оформити її пізніше
Пенсійний фонд пояснив, чи буде вища пенсія, якщо оформити її пізніше
23 жовтня, 12:42
Українці з інвалідністю 3 групи отримають пенсію від 2093 грн
Третя група інвалідності: виплати, пільги та перетин кордону
21 жовтня, 08:19
Рішення Уряду покликані покращити процес кризового реагування на наслідки обстрілів
Україна посилить захист критичної інфраструктури: Свириденко пояснила, як саме
18 жовтня, 15:59
Через енергетичну кризу та нестачу гарячої води Максим був змушений подумати про тимчасовий виїзд за межі України, щоб вижити
«Мені лежати й помирати, чи як?» Чоловік з інвалідністю розповів, чому не може отримати закордонний паспорт
15 жовтня, 19:46
Юрій Козак: У мене немає слів. Викинули назад під шлагбаум до України
Прикордонники не випустили чоловіка з інвалідністю: Пенсійний фонд пояснив причину
15 жовтня, 11:14
Наразі витяг про місце проживання можна отримати через застосунок «Дія» або на Єдиному порталі державних послуг «Дія»
На яку адресу надійде повістка від ТЦК, якщо чоловік не ставав на облік: що каже закон
4 жовтня, 15:25

Особисті фінанси

Державна допомога на поховання: скільки отримають родичі померлого пенсіонера
Державна допомога на поховання: скільки отримають родичі померлого пенсіонера
Пенсіонери отримають додаткову тисячу гривень: кому належить доплата
Пенсіонери отримають додаткову тисячу гривень: кому належить доплата
Лише 20% боргів реально стягуються в Україні: результати дослідження
Лише 20% боргів реально стягуються в Україні: результати дослідження
Мінімальна зарплата у листопаді: чи зростуть виплати
Мінімальна зарплата у листопаді: чи зростуть виплати
Пенсіонери можуть втратити виплати, якщо не підтвердять особу
Пенсіонери можуть втратити виплати, якщо не підтвердять особу
Помідори в Україні стрімко дорожчають
Помідори в Україні стрімко дорожчають

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua