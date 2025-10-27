Державна допомога на поховання: скільки отримають родичі померлого пенсіонера

Розмір допомоги на поховання залежить від категорії пенсії та обставин смерті

Родичі померлого пенсіонера можуть отримати державну допомогу на поховання від двох до п’яти пенсій. У Пенсійному фонді уточнили, що точна сума залежить від того, яку пенсію отримував покійний та за яких обставин настала смерть. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд України.

Після смерті пенсіонера держава надає родичам фінансову допомогу на поховання. Для цивільних пенсіонерів допомога становить до двох пенсій, які отримував покійний на момент смерті.

Для військових пенсіонерів виплата складає три місячні пенсії, але не менше п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. На сьогодні ця сума становить 15 140 гривень.

Допомога не надається, якщо померлий перебував на повному державному утриманні, а поховання здійснювалося за рахунок установи чи закладу, де він помер. Щоб оформити виплату, родичам потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду з паспортом, ідентифікаційним кодом, заявою про виплату та свідоцтвом про смерть.

Нагадаємо, що в Україні пенсійні виплати регулюються постановою Кабінету Міністрів №299, яка визначає порядок нарахування та отримання пенсій громадянами, зокрема тими, хто проживає за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Фізична ідентифікація потрібна для підтвердження особи та уникнення випадків подвійних нарахувань або виплат людям, які фактично не отримують пенсію в Україні.

Раніше «Главком» розповідав, на скільки зросла середня пенсія в Україні. Про це повідомив Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев та зазначив, що за третій квартал 2025 року пенсія зросла лише на 26,6 грн. Також Гетманцев назвав суму середньої пенсії в Україні.

У 2025 році в Україні передбачені спеціальні доплати до пенсій для окремих категорій громадян. Право на такі виплати мають Герої України, особи зі званнями «народний» або «почесний» (отриманими після 1991 року), переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор, космонавти, а також багатодітні матері, які виховали п’ятьох і більше дітей. Розмір надбавки залежить від категорії та становить від 500 до 24 тис. грн.

Для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Саме сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) роботодавцем визначає, чи зараховується цей період до стажу. Якщо роботодавець не перераховує внески або робить це несвоєчасно, працівник може втратити частину страхового стажу та отримати меншу пенсію.

Розмір пенсії в Україні залежить від страхового стажу, віку виходу на пенсію та середньої зарплати за роки роботи. Громадяни з 30 роками страхового стажу, які отримували зарплату близько 10 тис. грн, можуть розраховувати на пенсію близько 3, 8 тис. грн при виході на пенсію у 63 роки та 4, 2 тис. грн – у 65 років.