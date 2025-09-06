Головна Інтерв'ю
search button user button menu button

Виглядати чи вигляд мати? 10 запитань до мовознавиці

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
Виглядати чи вигляд мати? 10 запитань до мовознавиці
колаж: glavcom.ua

Кондиціонування чи кондиціювання? Педіатричний чи педіатрійний?

«Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриці «Мовне питання» щотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії, які можна надсилати на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

Вивчаймо мову разом, говорімо та пишімо правильно!

Усі випуски читайте 👉 у спецпроєкті «Мовне питання»

«Виглядає корова з-за причілка або пес із буди, а людина вигляд має». Щойно ви прочитали найпоширеніший мовностилістичний міф, який плекають і мовці, і мовознавці (я теж колись плекала).

Однак це дуже й дуже дивна ситуація, що українська мова буцімто не витворила одного слова замість двох. Виникає неприємне відчуття від складеної форми, адже українська мова тяжіє до синтетичності, а не аналітичності. Чого лише варті унікальні синтетичні наказовий спосіб дієслова першої особи множини (робімо, а не давайте робити), форма майбутнього часу дієслова (робитиму, а не буду робити), форма вищого та найвищого ступенів порівняння прикметників (тепліший, найтепліший замість більш теплий, найбільш теплий). Важко собі уявити сполуку «мати вигляд» замість «виглядати» у живому мовленні (як і сполуки «має рацію» / «не має рації» замість зручних прикметників «правий» / «неправий», але про це іншим разом).

Англійці спокійно вживають «look», а не «have a look», а німці – «aussehen», а не «aussicht haben». Це називається заощадженням мовних зусиль / засобів. Власне, «виглядати» у значенні «мати вигляд» – це і є німецька калька. Цю форму вживав ще Шашкевич на Галичині в 1830-х роках. Так само запозичили її й росіяни, але від петербурзьких німців. 

Тепер пройдімося по найбільш шанованих старих словниках – Грінченка та Кримського і Єфремова. У Грінченка цього значення немає, натомість є такі: 

  • Котора гуска показується красна, ту й лови (Грінч.).
  • Старенька вже, а на висках кучері, в перснях у блискучих, у стрічках, то ніби й молодо глядиться (Вовчок).
  • Оддалеки́ все видається меншим (Комар).

І якщо «видається» замість «виглядає» можна сказати й зараз, то «глядиться» і «показується» не підходять через свою архаїчність. 

Натомість у російсько-українському словнику Кримського і Єфремова потрібну нам форму згадано: «Име‌ть вид кого, чего – мати подо‌бу, ви‌гляд, по‌стать кого, чого‌, виглядати як щось». 

І насамкінець зазирнімо в найновіший тлумачний академічний словник (СУМ-20). Там «виглядати» подано в кількох значеннях, одне з яких – мати певний зовнішній вигляд. Примітки «рідковживане» або «діалектне» або «розмовне» немає. Тобто слово загальномовне, стилістично не марковане, тож його сміливо можна вживати всюди.

А ось приклади з класичної літератури, наведені в цьому словнику: 

  • Виглядала вона [Одарка] старою бабусею, а їй усього було літ за тридцять... (Панас Мирний); 
  • – Занепав ти, Льово, на мокру курку виглядаєш (В. Підмогильний);
  • Вадим виглядав чорно (М. Хвильовий).

Отже, слово «виглядати» зі значенням «мати вигляд» у слововжитку було завжди. Не зводьмо його до значення «визирати».

• 1 •

Марія Самсоненко: Чи правильно казати «спиртне»? Якщо в українській мові «горілчані вироби», то, може, краще «горілчане»?

У російській мові теж є «ликеро-водочные изделия» (і в нас повна назва «лікеро-горілчані»). Тому правильно і «спиртне», і «алкогольні напої», і «горілчані вироби», і «лікеро-горілчані». Не бачу потреби у слові «горілчане», та й немає його у словниках.

• 2 •

Ольга Покотило: У кінці черги чи наприкінці? Дякую.

«Наприкінці» вживається при позначенні процесу, дії, часу, на останньому етапі яких щось відбувається. Тобто не місця. Наприкінці концерту, століття, але в кінці черги.

• 3 •

Сергій Григорʼєв: Підкажіть, пошкодження чи ушкодження? Отримати чи дістати?

«Ушкодження» частіше вживається в контексті тілесних травм: «Вояк, упавши боком на його тіло, крім вивихнення лівої руки та значного перестраху, не поніс ніякого ушкодження» (Фр., II, 1950, 263). Але є у тлумачному словнику і такий приклад: «Оглянувши комірку і не знайшовши ушкоджень, Степан сів під хатину відпочити» (Гжицький, Чорне озеро, 1961). Однак раджу розрізняти ушкодження / пошкодження за ознакою істота / неістота. А от замість «отримати» чи «понести» стилістично кращими варіантами вважають «зазнати ушкодження / поранення» і «дістати ушкодження / поранення». 

• 4 •

Андрій Штефан: Армія кріпосна, кріпацька чи закріпачена? Розберіть, будь ласка, ці прикметники. Кріпосна – росіянізм чи ні?

Прикметник «кріпосний» калькований. Серед усіх старих словників він є у Кримського, але тільки у словосполученні «кріпосний акт». У Грінченка цього слова немає зовсім. Тому, авжеж, правильно «кріпацький». А «закріпачений» – це дієприкметник, а не прикметник.

• 5 •

Дмитро Макогон: Міф розвінчати чи розвіяти?

І розвінчати, і розвіяти. Обидва дієслова вживаються також у переносному значенні: розвінчати – розкрити негативні риси чогось, розвіяти – сприяти зникненню чогось. Міф можна ще й зруйнувати. Можливо, памʼятаєте популярне телешоу «Руйнівники міфів».

• 6 •

Олексій Слісаренко: Кондиціонування чи кондиціювання? 

Якщо кондиціювання, тоді й кондиціюнер? Насправді в мовознавчих колах є думки, що мало бути -ю-. Зокрема, Виталь Моргунюк пропонує: «Українські  дієслова мали б бути відіменниковими, але утворені не від українського іменника, а від російського дієслова». І наводить такі деривати: функція – функціювати, акція – акціювати, колекція – колекціювати, кондиція – кондиціювати, позиція – позиціювати, санкція – санкціювати, секція – секціювати, селекція – селекціювати, еволюція – еволюціювати. Логіка в цьому є, але перелічених варіантів майже немає у вжитку, тому не буде помилкою вживати так, як узвичаїлося: кондиціонування, функціонування тощо.

• 7 •

Олександра Шульгай: Чи можете сказати, як правильно: педіатричний чи педіатрійний?

Мало би бути -ійний, але, на жаль, -ичний. Однак професорка Катерина Городенська наголошує, що характерною для української літературної мови є морфологІЙНа норма зі звукосполученням [йн] на стику твірної основи і словотворчого афікса: аналогійний замість аналогічний, антонімійний замість антонімічний, драматургійний замість драматургічний, етимологійний замість етимологічний, морфологійний замість морфологічний тощо. Я погоджуюся з пані Городенською. Логічно, що фонологія – фонологійний, але фонетика – фонетичний, бо тільки в другому слові є підстави для «ч». Але повторюся, педіатричний – не помилка. Така форма усталена.

• 8 •

Сергій Дрот: Корисність мʼяса чи користь? Частота вживання слова чи частотність? Узагалі чи є слово «частотніший» чи тільки «частіший»?

Звісно, є слова «корисність» і «частотність». Хоча колись я в соцмережі написала «цей прикметник частотніший» і наслухалася від невігласів, що такого слова немає. «Користь» – це добрі наслідки (антонім до «шкода»), а «корисність» – якість за значенням «корисний». У контексті мʼяса – корисність. Звісно, є і прикметник «частотний» та його вища форма порівняння «частотніший». Є навіть частотний словник, у якому кожне слово характеризується певним числом, що вказує на кількість вживань цього слова в дослідженому масиві текстів.

• 9 •

Яніна Вишневська: «До вашої уваги пропонуємо» чи «вашій увазі пропонуємо»? І чи не є плеоназмом «пропонуємо», якщо вживати «до вашої уваги»?

Стилістично краще «до вашої уваги», бо «вашій увазі» має ознаки кальки. «До вашої уваги» можна вживати з дієсловом і без. На письмі, якщо без дієслова, ставимо тире. 

• 10 •

Євген Барабан: Доброго дня, підкажіть, будь ласка, який наголос у слові «лемківець»? GPT каже лЕмківець. Дякую.

Добрий день. Є ле́мко і ле́мки, а не лемківець і лемківці. Але населений пункт Ле́мківці. Наполегливо прошу не запитувати таких речей у ChatGPT.

 

Запитання для Ольги Васильєвої надсилайте на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання». 

«Главком»

Читайте також:

Теги: українці українська мова правопис Ольга Васильєва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Грузинський КПП
На кордоні РФ та Грузії п'ятеро українців оголосили голодування
5 серпня, 19:31
Цезар не може прогнозувати тривалість війни, але упевнений, що ми побачимо падіння путінського режиму
Заступник командира Легіону «Свобода Росії» назвав головну відмінність між українцями та росіянами
17 серпня, 15:30
Якими будуть ціни на електрику з 1 вересня: роз'яснення
Якими будуть ціни на електрику з 1 вересня: роз'яснення
20 серпня, 15:14
Британія виділила гроші для українців, але частину з них допомогу не отримала
Гучний скандал у Британії: куди зникли мільйони фунтів, виділені для українських біженців?
24 серпня, 08:17
В Україні змінився підхід до стандартів буряка
Супермаркети кардинально змінили підхід до продажу буряків: в чому причина
25 серпня, 14:37
Гетманцев наголосив, що політикам потрібно працювати для того, щоб повернути хоча б частину довіри українців
Гетманцев різко розкритикував заяву Дунди про українців за кордоном
29 серпня, 18:38
Українці намагаються продемонструвати американцям, що також займають антикитайську позицію
Експерт-міжнародник пояснив, чому Офіс президента образився на Китай
30 серпня, 21:14
Переважна більшість українських нотаріусів – жінки
День нотаріусів. Цікаві факти про цю професію в Україні
2 вересня, 15:33
Рекордної довжини бороду вже внесли до Національного реєстру рекордів України
У Вінниці живе власник найдовшої бороди в Україні
4 вересня, 17:08

Інтерв'ю

Виглядати чи вигляд мати? 10 запитань до мовознавиці
Виглядати чи вигляд мати? 10 запитань до мовознавиці
Пастка для України. Путін знову згадав про Запорізьку АЕС
Пастка для України. Путін знову згадав про Запорізьку АЕС
Гарантії безпеки для України. Між реальністю та абсурдом
Гарантії безпеки для України. Між реальністю та абсурдом
Владислав Іноземцев: Не чекайте, поки економіка Росії помре, підривайте її заводи
Владислав Іноземцев: Не чекайте, поки економіка Росії помре, підривайте її заводи
Чи справді не можна казати «велике дякую»? 10 запитань до мовознавиці
Чи справді не можна казати «велике дякую»? 10 запитань до мовознавиці
Китай-«миротворець». Яку гру з Україною затіяв Пекін
Китай-«миротворець». Яку гру з Україною затіяв Пекін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2025
7727
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
4041
55-річна Ірина Білик заговорила про заміжжя та кардинально змінила зачіску
1997
У Дніпрі масштабна пожежа: горить колишній комбайновий завод
1975
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua