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Історичний візит: перша леді Республіки Корея вразила українців зовнішнім виглядом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Історичний візит: перша леді Республіки Корея вразила українців зовнішнім виглядом
Обличчя першої леді Республіки Корея не торкнулися зморшки
фото: Офіс президента

50-річна Кім Кон Хі викликала захват через фігуру і молоде обличчя

Перша леді Південної Кореї, 50-річна Кім Кон Хі, вразила українців зовнішнім виглядом під час історичного візиту до України. Користувачі мережі обговорюють, що дружина лідера країни Юн Сок Йоля зовсім не виглядає на свій вік.

Історичний візит: перша леді Республіки Корея вразила українців зовнішнім виглядом фото 1

Побачивши її вперше, важко здогадатися, що Кім Кон Хі через кілька місяців виповниться 51 рік. Захоплені коментарі зʼявилися в Twitter.

Обличчя першої леді Республіки Корея не торкнулися зморшки, а її фігура залишилася такою ж стрункою, якою і в юності.

Історичний візит: перша леді Республіки Корея вразила українців зовнішнім виглядом фото 2

«Перша леді Кореї така красива. Вау», «Дружині президента Кореї 50 років, а виглядає на 25. Гарна», «Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль та перша леді Кім Кон Хі у Києві. Так-так, все правильно. 50 років», – висловили своє захоплення юзери.

Історичний візит: перша леді Республіки Корея вразила українців зовнішнім виглядом фото 3

Перша леді України Олена Зеленська тепло зустріла Кім Кон Хі та обговорила з нею потенційну співпрацю. Зокрема, щодо збереження української культурної спадщини.

Історичний візит: перша леді Республіки Корея вразила українців зовнішнім виглядом фото 4

За словами дружини президента України, перша леді Кореї зацікавлена в допомозі та підтримці українців.

Історичний візит: перша леді Республіки Корея вразила українців зовнішнім виглядом фото 5

Зауважимо, що візит лідера Південної Кореї до України – непересічна подія, оскільки це перший приїзд президента цієї країни в історії наших дипломатичних відносин.

Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем та першою леді Кім Кон Хі. Корейський лідер прибув в Україну з неоголошеним візитом, відвідав Бучу та Ірпінь

Теги: президент дружина Олена Зеленська Офіс президента перша леді

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