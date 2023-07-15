Історичний візит: перша леді Республіки Корея вразила українців зовнішнім виглядом

50-річна Кім Кон Хі викликала захват через фігуру і молоде обличчя

Перша леді Південної Кореї, 50-річна Кім Кон Хі, вразила українців зовнішнім виглядом під час історичного візиту до України. Користувачі мережі обговорюють, що дружина лідера країни Юн Сок Йоля зовсім не виглядає на свій вік.

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Побачивши її вперше, важко здогадатися, що Кім Кон Хі через кілька місяців виповниться 51 рік. Захоплені коментарі зʼявилися в Twitter.

Обличчя першої леді Республіки Корея не торкнулися зморшки, а її фігура залишилася такою ж стрункою, якою і в юності.

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«Перша леді Кореї така красива. Вау», «Дружині президента Кореї 50 років, а виглядає на 25. Гарна», «Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль та перша леді Кім Кон Хі у Києві. Так-так, все правильно. 50 років», – висловили своє захоплення юзери.

Перша леді України Олена Зеленська тепло зустріла Кім Кон Хі та обговорила з нею потенційну співпрацю. Зокрема, щодо збереження української культурної спадщини.

За словами дружини президента України, перша леді Кореї зацікавлена в допомозі та підтримці українців.

Зауважимо, що візит лідера Південної Кореї до України – непересічна подія, оскільки це перший приїзд президента цієї країни в історії наших дипломатичних відносин.

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Раніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем та першою леді Кім Кон Хі. Корейський лідер прибув в Україну з неоголошеним візитом, відвідав Бучу та Ірпінь.