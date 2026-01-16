Головна Країна Суспільство
П'ять великих вокзалів України приглушили освітлення для економії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
П'ять великих вокзалів України приглушили освітлення для економії
На залізничному вокзалі у Києві зменшено освітлення
фото: «Укрзалізниця»

Пункти незламності на вокзалах працюють у штатному режимі

«Укрзалізниця» повідомила, що на вокзалах у Львові, Дніпрі, Одесі, Києві та Харкові зменшили рівень зовнішнього освітлення з метою економії електроенергії, пише «Главком».

П'ять великих вокзалів України приглушили освітлення для економії фото 1
фото: «Укрзалізниця»

Водночас пункти незламності на вокзалах працюють у штатному режимі.

П'ять великих вокзалів України приглушили освітлення для економії фото 2
фото: «Укрзалізниця»

«Пункти незламності продовжують працювати у штатному режимі – чекаємо на вас, щоб ви могли зігрітися, підзарядити гаджети та провести холодний вечір у теплі й комфорті», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів оновив правила пересування українців під час комендантської години. Люди зможуть вільно пересуватися вночі для того, щоб дістатися «пунктів незламності».

До слова, будинки з електроопаленням стануть обʼєктами критичної інфраструктури, тому світло там не відключатимуть. Однак і їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень.

