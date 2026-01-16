П'ять великих вокзалів України приглушили освітлення для економії

Пункти незламності на вокзалах працюють у штатному режимі

«Укрзалізниця» повідомила, що на вокзалах у Львові, Дніпрі, Одесі, Києві та Харкові зменшили рівень зовнішнього освітлення з метою економії електроенергії, пише «Главком».

Водночас пункти незламності на вокзалах працюють у штатному режимі.

«Пункти незламності продовжують працювати у штатному режимі – чекаємо на вас, щоб ви могли зігрітися, підзарядити гаджети та провести холодний вечір у теплі й комфорті», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів оновив правила пересування українців під час комендантської години. Люди зможуть вільно пересуватися вночі для того, щоб дістатися «пунктів незламності».

До слова, будинки з електроопаленням стануть обʼєктами критичної інфраструктури, тому світло там не відключатимуть. Однак і їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень.