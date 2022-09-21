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Як підготувати дитину, що вперше іде на похорон: рекомендації психологів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Як підготувати дитину, що вперше іде на похорон: рекомендації психологів
Син, дружина та донька Антона Савицького під час прощання з воїном
фото: vechirniy.kyiv.ua

Дитина має розуміти, що і чому відбувається під час похорону

Із дитиною, котрій належить відвідати похорон, слід наперед проговорити те, що відбуватиметься під час церемонії. Тоді у неї не виникне містичний страх. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловила дитячий кризовий психолог Наталія Улько.

«Якщо до ладу не пояснити дитині, у неї може спрацювати магічне мислення, вона може думати: «А як батько вилізе тепер, його ж закидали землею?». Перед похороном треба домовитися з дитиною, що потім вона може поставити будь-які питання про те, що там побачила», – радить експертка.

Наталія Улько звертає увагу на ще один важливий аспект. Часто родичі питають, чи нормально, якщо дитина під час поминків починає стрибати, гратися, кататися на гойдалці.

 «Звичайно, це нормально, тому що горе у дитини проявляється «стрибками». Тобто сьогодні вона може плакати і сумувати, а завтра –сміятися та гойдатися. Дитина не може безперервно сумувати, її психіка потребує перепочинку. І якраз оцей перепочинок через рух допомагає їй позбутися і стресу, і тривожності. Нам, дорослим, ще самим треба повчитися давати своїй психіці перепочинок», – зазначає психологиня.

Нагадаємо, багатьом українцям важко подолати тривожність під час війни, але існують методи, що можуть полегшити цей стан. Психолог Юлія Ворман дала деякі поради, які дозволяють взяти тривогу під контроль та заспокоїтися. 

Також раніше медичний психолог пояснила, як відновлювати внутрішній ресурс під час війни так, щоб не образити інших.

Крім того, дитяча психологиня Катерина Гольцберг у розмові з «Главкомом» дала поради, як діяти педагогам у ситуації, коли в клас приходить дитина, яка під час війни отримала травматичний досвід. 

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Теги: діти свята війна похорон психологія

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