Як підготувати дитину, що вперше іде на похорон: рекомендації психологів

Син, дружина та донька Антона Савицького під час прощання з воїном

Дитина має розуміти, що і чому відбувається під час похорону

Із дитиною, котрій належить відвідати похорон, слід наперед проговорити те, що відбуватиметься під час церемонії. Тоді у неї не виникне містичний страх. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловила дитячий кризовий психолог Наталія Улько.

«Якщо до ладу не пояснити дитині, у неї може спрацювати магічне мислення, вона може думати: «А як батько вилізе тепер, його ж закидали землею?». Перед похороном треба домовитися з дитиною, що потім вона може поставити будь-які питання про те, що там побачила», – радить експертка.

Наталія Улько звертає увагу на ще один важливий аспект. Часто родичі питають, чи нормально, якщо дитина під час поминків починає стрибати, гратися, кататися на гойдалці.

«Звичайно, це нормально, тому що горе у дитини проявляється «стрибками». Тобто сьогодні вона може плакати і сумувати, а завтра –сміятися та гойдатися. Дитина не може безперервно сумувати, її психіка потребує перепочинку. І якраз оцей перепочинок через рух допомагає їй позбутися і стресу, і тривожності. Нам, дорослим, ще самим треба повчитися давати своїй психіці перепочинок», – зазначає психологиня.

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