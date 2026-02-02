Єврокомісія анонсувала новий пакет санкцій перед переговорами

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поспілкувалася із Володимиром Зеленським перед зустрічами делегацій в ОАЕ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз уже найближчим часом представить 20-й пакет санкцій проти Росії напередодні переговорів між Україною та РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис дипломатки у мережі Х після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

I spoke with President @ZelenskyyUa this afternoon, ahead of this week’s peace talks.



As we approach the fourth year of the brutal war against Ukraine, Russia continues to double down on war crimes, striking civilian infrastructure and homes.



Day after day, year after year,… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2026

«Наближаючись до четвертого року жорстокої війни проти України, Росія продовжує нарощувати свої воєнні злочини, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та житлових будинках», – заявила вона.

Президентка Єврокомісії також зазначила, що ЄС передає Україні сотні генераторів для забезпечення тепла й електроенергії. «Йдеться про посилення тиску на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів із щирим наміром досягти миру», – додала фон дер Ляєн.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США має відбутися в Об’єднаних Арабських Еміратах у середині тижня. За його словами, українська команда готує рамки майбутньої розмови та координує позиції з міжнародними партнерами.

Глава держави також зазначав, що Київ очікує активної ролі Сполучених Штатів, зокрема у питаннях деескалації та скорочення інтенсивності ударів. Українська сторона розраховує, що участь Вашингтона сприятиме довірі до переговорного процесу та його результатів.

Нагадаємо, що до переговорів приєднається спеціальний представник президента США Стів Віткофф, який перед цим проведе окремі зустрічі на Близькому Сході.