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Як самообмежуються українські геймери. Красномовна статистика

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Як самообмежуються українські геймери. Красномовна статистика
Голова КРАІЛ зазначив, що 99% осіб потрапили Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, за заявами про самообмеження
фото з відкритих джерел

Більшість гравців обирає максимальний термін перебування поза грою – три роки 

Станом на кінець липня Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх містить відомості про 8257 осіб. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий.

За даними посадовця, ріст кількості «забанених» гравців насамперед пов’язаний із функціонуванням нового сервісу на сайті КРАІЛ. Сервіс став доступним з липня 2023 року. Завдяки йому громадяни можуть подати заяву про самообмеження в онлайн-режимі.

Як зазначив Рудий, кількість поданих до Комісії заяв зросла у понад шість разів. Якщо протягом першого півріччя 2023-го внесено відомості про 367 осіб, то після впровадження онлайн-форми – у другому півріччі 2023 року, ця кількість уже складала 2,2 тис. осіб.

Голова КРАІЛ уточнив, що 99% осіб потрапили Реєстру за заявами про самообмеження. Тому у них є вибір обрати собі термін обмеження, який може складати від шести місяців до трьох років. Більшість гравців обирає максимальний термін – три роки. Таких у Реєстрі – 81% від загальної кількості.

«КРАІЛ з моменту утворення проводить інформаційну роботу з попередження ігрової залежності серед усіх верств населення. Інформування відбувається за допомогою соціальної реклами, проведення семінарів, лекцій, роз’яснення за допомогою сервісів гарячої лінії та чат-боту тощо», – пояснив керівник Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Нагадаємо, голова Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Іван Рудий вважає: щоб повноцінно запрацювало рішення Ради нацбезпеки і оборони стосовно протидії ігровій залежності серед військовослужбовців, необхідно внести зміни до законодавства. Таку думку посадовець висловив в інтерв’ю «Главкому».

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Теги: азартні ігри лудоманія

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