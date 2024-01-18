Канада пояснила, чому Україна досі не отримала ЗРК Nasams

Канадські представники стверджують, що оплата за зенітно-ракетний комплекс Nasams була проведена ще в березні 2023року

Канада ще в березні 2023 року оплатила озброєння для України і офіційно запросила прискорене постачання зенітно-ракетного комплексу Nasams зі Сполучених Штатів Америки. Цей комплекс був оплачений Канадою на початку 2023 року. Про це йшлося під час зустрічі міністра оборони Канади Білла Блера з послом США Девідом Коеном, пише The Globe and Mail.

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Канадські представники стверджують, що оплата за зенітно-ракетний комплекс Nasams була проведена в березні минулого року. Однак доставка була затримана через необхідність укладення угоди між урядами США та України про продаж зброї за кордон. Наразі ці переговори ще не завершено.

Зазначимо, що Канада ухвалила рішення про придбання системи Nasams для подальшої передачі Збройним силам України 10 січня 2023 року. Згідно з угодою, Канада зобов'язалася повністю оплатити вартість зенітно-ракетного комплексу США, а потім Сполучені Штати мали здійснити пряму поставку системи в Україну. Таким чином, Канаді не потрібно було б отримувати дозвіл від США на реекспорт озброєння. Однак виробники системи Nasams попередили, що на виробництво зенітно-ракетного комплексу для України може знадобитися до двох років. Незважаючи на це попередження, глава міністерства оборони Канади, Аніта Ананд, висловила впевненість у тому, що вдасться впоратися з цим завданням швидше.

Зенітно-ракетний комплекс Nasams – це передова система протиповітряної оборони, розроблена норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace спільно з американською компанією Raytheon. Вона являє собою мобільний зенітно-ракетний комплекс, здатний знищувати безпілотні літальні апарати, балістичні та крилаті ракети, вертольоти, літаки та інші цілі на середніх і малих висотах за будь-яких метеоумов. Система здатна вражати цілі на відстані до 40 км і висоті до 21 км.

Як повідомлялося, Канада, після того, як Україна підписала з Великою Британією угоду про безпекову співпрацю, і собі активізувала переговори про безпекову угоду із Києвом. Українка влада вже отримала проєкт відповідної угоди.