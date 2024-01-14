«Триватиме нескінченно довго». Румунські фермери продовжать протест

Раніше мітингувальники вимагали припинити завезення зерна з України

Румунські фермери та перевізники продовжать протести після безрезультатних переговорів із Міністерством фінансів своєї країни, які тривали близько чотирьох годин. Про це пише Digi24.

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Перевізники та фермери, які чекали на результати переговорів на вулиці, поскаржилися журналістам, що їм стає все важче працювати, і вони навіть змушені закривати бізнес.

Через чотири години після початку переговорів представники від фермерів і перевізників вийшли з будівлі міністерства із заявою, що не досягли згоди.

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«Через угоди, укладені Румунією з Європейською комісією, не було знайдено рішень щодо скорочення бюджетних витрат у всіх сферах. Підсумовуючи, наш протест триватиме нескінченно довго, поки ця влада не зрозуміє свою неспроможність керувати країною», – сказав представник фермерів Денуц Андруш.

Раніше мітингувальники скаржилися на ціни на пальне, висловлювали невдоволення оподаткуванням, вимагали покращити кредитування сільського господарства та припинити завезення зерна з України.

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, на території Румунії фермери знову почали блокувати рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет».

Напередодні, 13 січня, фермери шість годин блокували рух вантажівок через пункт пропуску «Сірет», що навпроти українського «Порубне».

Як повідомлялося, страйки у Румунії тривають із середи. У них беруть участь не лише фермери, а й перевізники. Стихійні блокування розпочали якраз останні, зокрема, через зміни умов обов'язкового страхування цивільної відповідальності автовласника (RCA). Зараз вони разом із фермерами ускладнюють проїзд з Бухаресту до інших міст країни, а також на прикордонних пунктах з Молдовою, Болгарією, а тепер ще й з Україною.