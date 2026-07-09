Яке релігійне свято відзначається 10 липня 2026: традиції та молитва

Свята 10 липня в церковному календарі – День пам'яті преподобного Антонія Печерського, засновника українського чернецтва

10 липня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять преподобного Антонія Печерського – батька українського чернецтва та засновника Києво-Печерського монастиря. Це свято присвячене аскетичному подвигу, духовному наставництву та любові до рідної землі.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 10 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті преподобного Антонія Печерського

Преподобний Антоній народився близько 983 року в місті Любеч на Чернігівщині. У хрещенні отримав ім'я Антип. Змалку прагнув чернецтва і вирушив на Святу Гору Афон, де постригся в ченці та перейняв традиції суворого аскетизму. Настоятель Афону благословив його повернутися на батьківщину і понести чернечий дух до рідного народу.

Близько 1051 року Антоній оселився в одній із варязьких печер на київських пагорбах над Дніпром, вибравши самітницьке підземне життя. Його суворий спосіб життя, молитва і духовна мудрість привернули перших учнів. Серед них був і преподобний Феодосій – пізніший ігумен обителі. Поступово навколо печери склалася братія, яка й поклала початок Києво-Печерському монастиреві – майбутньому духовному серцю України.

Антоній уникав церковних посад і суспільного визнання: він кілька разів іде в ще глибшу самоту, коли монастир розростається. Та його авторитет у народі залишався незаперечним – до нього зверталися за порадою і князі, і прості люди. У народному календарі 10 липня часто називали «Антоній Громоносець», оскільки в цю пору часто гримлять грози.

Молитва дня

До преподобного Антонія Печерського звертаються з молитвами про зцілення від хвороб, захист Батьківщини, мир у родині та зміцнення у вірі.

О, славний і всечесний отче наш Антонію! До тебе, як до теплого заступника і швидкого помічника, з вірою та любов'ю щиро припадаємо і благаємо твого заступництва перед Престолом Всевишнього. Ти від юності возлюбив Бога понад усе, відкинув земну марноту і в печерах київських поклав початок ангельському життю на землі нашій. Поглянь на нас, немічних і грішних дітей твоїх, що в скорботах і випробуваннях до тебе порятунку шукають. Випроси у Милосердного Господа для нашої української землі мир, спокій та благословення. Огороди вітчизну нашу від усякого ворога і супостата. Церкву святу зміцни, а нас усіх у вірі православній, любові, терпінні та однодумності утверди. Утіш скорботних, зціли недужих душі і тіла, захисти сиріт та вдів. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день прозвали Антоній Громоносець – вважалося, що саме тоді починається пора найсильніших літніх гроз. Наші предки уважно спостерігали за природою цього дня, намагаючись визначити погоду на найближчі тижні.

Гримить грім у ясну погоду – чекайте зливи вже наступного дня.

Рясна роса вранці – до сухої і теплої погоди.

Хмари йдуть із заходу – дощ буде тривалим.

Якщо 10 липня з'явилося жовте листя на деревах – осінь прийде рано.

Багато грибів у лісі – до теплої осені.

Що не можна робити

За народними віруваннями, цього дня уникали важкої праці під час грози – вважалося, що це небезпечно і може накликати нещастя. Не варто було сваритися, лихословити і відмовляти нужденним у допомозі. Вірили, що добре діло, зроблене на Антонія, вертається стократ.