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В Україні сонячно та без дощів, на сході шквали: погода на 30 липня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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В Україні сонячно та без дощів, на сході шквали: погода на 30 липня 2026
30 липня антициклон над Правобережжям принесе Україні тепло та сонце
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють приємні 25–27° тепла

У четвер, 30 липня, Україну накриє антициклон – після кількох неспокійних днів країна нарешті отримає суху й теплу погоду без жодних опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

30 липня погоду в Україні визначатиме антициклон із центром над Правобережжям – надійний гарант сухої погоди на більшість доби. На висотах у його передній частині надходитиме прохолодна повітряна маса з північних напрямків, що відчутніше позначиться вночі. Вдень у полі високого тиску за невеликої хмарності повітря швидко прогріватиметься – і температура підніметься до приємних значень. Хмарність невелика, опадів не прогнозується. Вітер північно-західний, 5–10 м/с, проте на сході та північному сході країни вдень жвавий вітер посилиться до поривів 15–20 м/с. Температура вночі 10–15°, на півдні країни до 19°; вдень 23–28°, на Закарпатті – справжня літня спека 30–33°.

В Україні сонячно та без дощів, на сході шквали: погода на 30 липня 2026 фото 1

Укргідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності (I рівень) для Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської та Луганської областей через пориви вітру 15–20 м/с вдень. Несприятливі умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту. 

В Україні сонячно та без дощів, на сході шквали: погода на 30 липня 2026 фото 2

У четвер, 30 липня, у Києві хмарність невелика, опадів не прогнозується – столиця проведе день під теплим сонцем. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 10–15°, вдень 23–28°; у Києві вночі 13–15°, вдень 25–27°.

Нагадаємо, ще вчора схід України перебував під впливом холодного атмосферного фронту з грозами, а 28 липня масштабна негода з градом і шквалами охопила більшість регіонів країни одночасно. Тепер антициклон бере ситуацію під контроль – і обіцяє кілька спокійних днів. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 27 липня – 2 серпня 2026 року

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Теги: погода столиця негода вітер повітря Укргідрометцентр спека

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