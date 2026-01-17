Яке релігійне свято відзначається 18 січня 2026: традиції та молитва

Релігійні свята 18 січня: День пам’яті святителів Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських

18 січня православна церква вшановує пам'ять святителів Афанасія та Кирила. Це свято присвячене двом видатним богословам, чия віра та інтелектуальна праця стали фундаментом християнського віровчення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 18 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святителів Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських

18 січня Церква згадує двох великих ієрархів Олександрійської церкви. Святитель Афанасій Великий (IV століття) увійшов в історію як «батько православ'я». Він був головним опонентом аріанської єресі, яка заперечувала божественну природу Христа. За свою непохитність Афанасій провів у вигнанні понад 20 років, але зміг захистити чистоту віри.

Святитель Кирило Олександрійський (V століття) продовжив справу свого попередника. Він відіграв ключову роль на Третьому Вселенському соборі, де спростував вчення Несторія і затвердив іменування Діви Марії Богородицею. Разом ці святі уособлюють потужний духовний захист Церкви від розколів та хибних учень. Спільне святкування їхньої пам'яті встановлено за те, що обидва вони присвятили життя боротьбі за утвердження істини.

Молитва дня

О, святі святителі Афанасію та Кириле, великі захисники Церкви Христової! Ви словом і життям своїм правду Божу утвердили, єресі посоромили та вірних у благочесті зміцнили. Благаємо вас: моліть Господа за мир в Україні, за перемогу правди та за зцілення душ наших. Подайте нам мудрість розрізняти істину від омани, силу духу в часи випробувань та непохитну віру. Нехай вашими молитвами ми знайдемо спокій та життя вічне. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Опанас-ломоніс», оскільки зазвичай ударяли найлютіші морози. З цим днем пов’язано чимало спостережень за природою:

Якщо на Опанаса сильна хуртовина – зима затягнеться і весна буде холодною.

Якщо опівдні світить яскраве сонце – чекайте на ранню весну.

Коли на деревах іній – буде гарний урожай зернових.

Якщо у цей день стоїть потужний мороз – влітку не буде багато ягід та грибів.

Цей день вважався сприятливим для того, щоб оглядати запаси дров та кормів для худоби, аби їх вистачило до першої трави.