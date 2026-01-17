Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 18 січня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 18 січня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Релігійні свята 18 січня: День пам’яті святителів Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських

18 січня православна церква вшановує пам'ять святителів Афанасія та Кирила. Це свято присвячене двом видатним богословам, чия віра та інтелектуальна праця стали фундаментом християнського віровчення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 18 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святителів Афанасія та Кирила, архієпископів Олександрійських

Яке релігійне свято відзначається 18 січня 2026: традиції та молитва фото 1

18 січня Церква згадує двох великих ієрархів Олександрійської церкви. Святитель Афанасій Великий (IV століття) увійшов в історію як «батько православ'я». Він був головним опонентом аріанської єресі, яка заперечувала божественну природу Христа. За свою непохитність Афанасій провів у вигнанні понад 20 років, але зміг захистити чистоту віри.

Святитель Кирило Олександрійський (V століття) продовжив справу свого попередника. Він відіграв ключову роль на Третьому Вселенському соборі, де спростував вчення Несторія і затвердив іменування Діви Марії Богородицею. Разом ці святі уособлюють потужний духовний захист Церкви від розколів та хибних учень. Спільне святкування їхньої пам'яті встановлено за те, що обидва вони присвятили життя боротьбі за утвердження істини.

Молитва дня

О, святі святителі Афанасію та Кириле, великі захисники Церкви Христової! Ви словом і життям своїм правду Божу утвердили, єресі посоромили та вірних у благочесті зміцнили. Благаємо вас: моліть Господа за мир в Україні, за перемогу правди та за зцілення душ наших. Подайте нам мудрість розрізняти істину від омани, силу духу в часи випробувань та непохитну віру. Нехай вашими молитвами ми знайдемо спокій та життя вічне.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Опанас-ломоніс», оскільки зазвичай ударяли найлютіші морози. З цим днем пов’язано чимало спостережень за природою:

  • Якщо на Опанаса сильна хуртовина – зима затягнеться і весна буде холодною.
  • Якщо опівдні світить яскраве сонце – чекайте на ранню весну.
  • Коли на деревах іній – буде гарний урожай зернових.
  • Якщо у цей день стоїть потужний мороз – влітку не буде багато ягід та грибів.

Цей день вважався сприятливим для того, щоб оглядати запаси дров та кормів для худоби, аби їх вистачило до першої трави.

Читайте також:

Теги: традиції свято свята календар православна церква релігія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

1 січня – День святого Василя
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
Державні та міжнародні свята у січні 2026: як відпочиватимуть українці на новорічні свята
Державні та міжнародні свята у січні 2026: як відпочиватимуть українці на новорічні свята
30 грудня, 2025, 21:30
Скільки коштує новорічний кошик у Києві: огляд цін у супермаркетах
Скільки коштує новорічний кошик у Києві: огляд цін у супермаркетах
30 грудня, 2025, 13:33
За словами представників компанії, під час світлової проєкції жоден кіловат енергії не був витрачений з мережі
Центральний вокзал та Батьківщина-мати засяяли світловими проєкціями до Дня енергетика
21 грудня, 2025, 22:56
Масові рейди в Туреччині
У Туреччині затримано 115 підозрюваних у підготовці терактів на Різдво та Новий рік
25 грудня, 2025, 11:21
1 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 сiчня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 3 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 січня 2026: традиції та молитва
2 сiчня, 22:00
Дружину Усика розкритикували через шубу з натурального хутра шиншили
Дружина Усика опинилася в центрі скандалу через шубу з хутра шиншили за понад мільйон гривень
7 сiчня, 10:19
Яке релігійне свято відзначається 8 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 січня 2026: традиції та молитва
7 сiчня, 22:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 18 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 18 січня 2026: традиції та молитва
Як вижити у висотці, коли зникло все: досвід мешканців прифронтових міст
Як вижити у висотці, коли зникло все: досвід мешканців прифронтових міст
Пішов у прикордонники, але... був визнаний ухилянтом. Чоловік на Тернопільщині отримав вирок
Пішов у прикордонники, але... був визнаний ухилянтом. Чоловік на Тернопільщині отримав вирок
Виховали 11 дітей і вирішили одружитися. На Буковині побралася пара, що прожила разом 54 роки
Виховали 11 дітей і вирішили одружитися. На Буковині побралася пара, що прожила разом 54 роки
«Матюків рідною мовою стає більше». Експосол Чалий розповів, як виживає під час блекаутів
«Матюків рідною мовою стає більше». Експосол Чалий розповів, як виживає під час блекаутів
Азійський антициклон приніс в Україну морози до -23°C: синоптик попередив про пік холоду
Азійський антициклон приніс в Україну морози до -23°C: синоптик попередив про пік холоду

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Вчора, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Вчора, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Вчора, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Вчора, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua