Яке релігійне свято відзначається 9 травня 2026: традиції та молитва

Свята 9 травня в церковному календарі – Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських у місто Барі

9 травня за новим стилем православна церква вшановує пам'ять перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця. Це свято, яке в народі називають «Микола Теплий», є одним із найшанованіших серед українських вірян.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая

Це свято було встановлене на згадку про події 1087 року. Коли грецька імперія переживала важкі часи, а місто Мири Лікійські було сплюндроване, виникла загроза знищення мощей святого Миколая. Згідно з переказами, святитель з’явився уві сні одному священнику в місті Барі (Італія) та наказав перенести його мощі туди.

Барійські моряки вирушили в експедицію і 9 травня (22 травня за старим стилем) доставили святиню до собору святого Стефана в Барі. Згодом для мощей побудували величну базиліку, де вони зберігаються і донині. Для українців святий Миколай завжди був символом милосердя, захисником мандрівників, воїнів та нужденних.

Молитва дня

О, всесвятий Миколаю, великий угоднику Господній, теплий наш заступнику і скрізь у скорботах швидкий помічнику! Допоможи мені, грішному і сумному, в теперішньому житті, благай Господа Бога дарувати мені відпущення всіх моїх гріхів. Захисти нас від ворогів та всякої біди, подай мир нашій землі та здоров’я близьким нашим. Нехай твоє заступництво зміцнює нашу віру та веде до вічного спасіння. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки з особливою пошаною ставилися до цього дня і вірили в такі прикмети:

Якщо на Миколая йде дощ – буде гарний врожай зернових.

Жаби почали голосно квакати – цьогоріч вродить овес.

Якщо до цього дня зацвіла вільха – можна починати сіяти гречку.

Після Миколи Теплого вже не чекали сильних заморозків, вважалося, що літо остаточно вступає у свої права.

У цей день зазвичай намагалися не відмовляти в допомозі бідним, адже сам святий Миколай усе життя дбав про нужденних. Також вірили, що молитва до святого в цей день має особливу силу для тих, хто перебуває в дорозі.