Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 9 травня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 9 травня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 9 травня в церковному календарі – Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських у місто Барі

9 травня за новим стилем православна церква вшановує пам'ять перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця. Це свято, яке в народі називають «Микола Теплий», є одним із найшанованіших серед українських вірян.

«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 9 травня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая

Яке релігійне свято відзначається 9 травня 2026: традиції та молитва фото 1

Це свято було встановлене на згадку про події 1087 року. Коли грецька імперія переживала важкі часи, а місто Мири Лікійські було сплюндроване, виникла загроза знищення мощей святого Миколая. Згідно з переказами, святитель з’явився уві сні одному священнику в місті Барі (Італія) та наказав перенести його мощі туди.

Барійські моряки вирушили в експедицію і 9 травня (22 травня за старим стилем) доставили святиню до собору святого Стефана в Барі. Згодом для мощей побудували величну базиліку, де вони зберігаються і донині. Для українців святий Миколай завжди був символом милосердя, захисником мандрівників, воїнів та нужденних.

Молитва дня

О, всесвятий Миколаю, великий угоднику Господній, теплий наш заступнику і скрізь у скорботах швидкий помічнику! Допоможи мені, грішному і сумному, в теперішньому житті, благай Господа Бога дарувати мені відпущення всіх моїх гріхів. Захисти нас від ворогів та всякої біди, подай мир нашій землі та здоров’я близьким нашим. Нехай твоє заступництво зміцнює нашу віру та веде до вічного спасіння.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки з особливою пошаною ставилися до цього дня і вірили в такі прикмети:

  • Якщо на Миколая йде дощ – буде гарний врожай зернових.
  • Жаби почали голосно квакати – цьогоріч вродить овес.
  • Якщо до цього дня зацвіла вільха – можна починати сіяти гречку.
  • Після Миколи Теплого вже не чекали сильних заморозків, вважалося, що літо остаточно вступає у свої права.

У цей день зазвичай намагалися не відмовляти в допомозі бідним, адже сам святий Миколай усе життя дбав про нужденних. Також вірили, що молитва до святого в цей день має особливу силу для тих, хто перебуває в дорозі.

Читайте також:

Теги: православна церква календар традиції релігія свято свята

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Страсна п'ятниця – один з найважливіших днів останнього тижня перед Великоднем
Страсна п'ятниця 2026: листівки, привітання у віршах і прозі
10 квiтня, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 10 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 квітня 2026: традиції та молитва
9 квiтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 12 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 квітня 2026: традиції та молитва
11 квiтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 15 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 квітня 2026: традиції та молитва
14 квiтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 17 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 17 квітня 2026: традиції та молитва
16 квiтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 21 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 квітня 2026: традиції та молитва
20 квiтня, 22:00
Могила Патріарха Філарета, вкрита білими квітами. 28 березня 2026 року
Сорок днів по смерті Патріарха Філарета: коли та де відбудеться богослужіння
24 квiтня, 14:26
Яке релігійне свято відзначається 29 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 29 квітня 2026: традиції та молитва
28 квiтня, 22:00
Директори державних шкіл у сільській місцевості отримують у середньому вдвічі менше, ніж їхні колеги у великих містах
День директора школи: скільки в Україні платять керівникам навчальних закладів
1 травня, 08:30

Суспільство

Житомирщина: на території заповідника виникла масштабна пожежа
Житомирщина: на території заповідника виникла масштабна пожежа
Яке релігійне свято відзначається 9 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 9 травня 2026: традиції та молитва
Боєць, який 346 днів тримав позиції в Часовому Яру, отримав звання Героя України
Боєць, який 346 днів тримав позиції в Часовому Яру, отримав звання Героя України
The Telegraph: Наземні роботи ЗСУ змінюють тактику бойових дій
The Telegraph: Наземні роботи ЗСУ змінюють тактику бойових дій
Чи вимикатимуть світло 9 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 9 травня 2026 року? Дані «Укренерго»
Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у низці областей
Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у низці областей

Новини

Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
Сьогодні, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
Сьогодні, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua