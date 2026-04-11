Чи гріх працювати на Великдень: священник розкрив правду

Надія Карбунар
На Великдень не можна виконувати роботу на городі, копати, сіяти або прибирати землю
У сучасних умовах є сфери, де неможливо припинити діяльність навіть у такий день

Цього року в Україні Великдень святкують 12 квітня. Це велике християнське свято, тому існують переконання, що працювати цього дня категорично заборонено. Втім, у релігійному контексті треба зважати на обставини, в яких перебуває людина. Чи можна працювати на Великдень, розповів священник, військовий капелан Тарас Видюк в інтерв’ю «Телеграфу», інформує «Главком».

За словами Тараса Видюка, працювати на Великдень не заборонено, якщо робота є вимушеною або соціально важливою. Така праця не є виявом свідомої неповаги до великого християнського свята.

 «Працювати у Великдень не є гріхом, якщо ця робота не пов’язана зі свідомим нехтуванням святом», – наголосив він.

У сучасних умовах є сфери, де неможливо припинити діяльність навіть у такий день, каже священник. Зокрема, військовослужбовці, рятувальники та лікарі не можуть залишити свої пости або не лікувати поранених і хворих людей, тому така робота не вважається гріхом.

Водночас у народі вважається, що Великдень – час радості, молитви та духовного відпочинку, тому традиційно він є неробочим днем. Саме тому заборонялося працювати, особливо важко й фізично.

На Великдень не можна виконувати роботу на городі, копати, сіяти або прибирати землю, бо це «розриває» свято і приносить невдачу. Дозволяється лише легкий догляд за рослинами, якщо це не потребує тяжкої праці, чи господарювання біля домашньої худоби.

Нагадаємо, у Києві перед Великоднем традиційно зріс попит на святкову випічку від «Рошен» – за популярним кексом вишиковуються черги. Його офіційна вартість становить 298,25 грн, однак придбати десерт за цією ціною вдається не всім. 

До слова, щороку перед Великоднем українські кондитери та ресторатори влаштовують справжні перегони креативності. 2026 рік не став винятком. «Главком» зібрав найекзотичніші новинки, які здивували соцмережі. 

