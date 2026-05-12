Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 13 травня 2026: традиції та молитва

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 13 травня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 13 травня в церковному календарі – День пам’яті святої мучениці Гликерії

13 травня православна церква вшановує пам'ять мучениці Гликерії – святої, яка відома своєю непохитною відданістю християнській вірі у часи її зародження.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 13 травня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святої мучениці Гликерії

Яке релігійне свято відзначається 13 травня 2026: традиції та молитва фото 1

13 травня православна церква вшановує Гликерію – святу мученицю, яка прославилася своєю відданістю християнській вірі в період раннього християнства.

За переказами, Гликерія народилася у заможній родині: її батько був язичником, а мати сповідувала християнство. Після смерті батьків дівчина отримала великий спадок і стала однією з найбагатших жінок міста. Водночас вона не прагнула розкішного життя, а присвятила себе допомозі бідним і служінню Богові.

У часи переслідування християн Гликерія зреклася земних статків та відкрито заявила про свою віру. Через це вона зазнала переслідувань з боку римської влади. Святу піддавали тортурам і намагалися змусити відмовитися від християнства, однак вона залишалася непохитною.

У християнських переказах йдеться, що під час страждань Гликерії являлися ангели, які зцілювали її рани. Зрештою мученицю засудили до смерті. За легендою, навіть коли її кинули у воду, вона продовжувала сповідувати віру в Ісуса Христа. Попри мученицьку смерть, пам’ять про святу Гликерію збереглася як символ духовної стійкості, мужності та відданості вірі.

Молитва дня

Отче Наш небесний, ми звертаємось до Тебе в цей час страшної війни, згадуючи святу мученицю Гликерію, яка віддала своє життя за віру.

Просимо Тебе, допоможи нам подолати спокуси та випробування, які перешкоджають нашому духовному розвитку. Подаруй нам мужність і віру, щоб ми могли стояти відважно перед викликами цього світу, зберігаючи нашу вірність Тобі.

Дай нам силу і мудрість, щоб протистояти злу, і світло Твого благодатного духу, нехай осяє наші серця, щоб вони були наповнені любов’ю та миром, навіть у найтемніші часи.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 13 травня називали «Гликерія сіяльниця» або «Гликерія пасічниця». Цей день був пов’язаний із садінням та сівбою, особливо капусти. Також свята Гликерія вважалася покровителькою бджільництва.

  • Ясний схід сонця віщує погоже літо;
  • зоряне небо в ніч на 13 травня – до посушливого літа;
  • туман уранці віщує врожайний рік;
  • якщо бджоли масово вилітають з вуликів, то найближчим часом холодів не буде;
  • теплий вітер свідчить про наближення посушливого періоду.

За народними прикметами, цього дня не можна важко працювати на землі – копати, орати, садити чи пересаджувати рослини, інакше, за повір’ям, земля «запече», і врожай не вдасться. Також забороняється працювати на показ – праця, виконана з честолюбства чи заздрості, не принесе бажаних результатів. Особливо суворо забороняється турбувати бджіл чи домашніх тварин.

Читайте також:

Теги: свята Українська православна церква релігія православна церква свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський зустрівся з Бабішем під час саміту Європейської політичної спільноти, 3 травня 2026 року
Бабіш не Орбан. Чому Чехія не повторить шлях Угорщини
5 травня, 16:06
Російським підрозділам не вдалося надійно закріпитися десь через активний опір ЗСУ
«М'ясорубка» на Донбасі: чому росіяни не можуть взяти Костянтинівку та Добропілля
21 квiтня, 10:46
Україна може отримати $686 млн
Транш від МВФ: Мінфін розкрив суму та графік виплат
15 квiтня, 18:52
Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер
Дефіцит ракет до Patriot зростає, але Україна має шанс на партнерство з країнами Перської затоки – Волкер
20 квiтня, 15:02
У Даугавпілсі за зрив українського прапора затримано молодого чоловіка
Латвійська поліція затримала чоловіка через український прапор: що він накоїв?
27 квiтня, 15:00
Україна зміцнює власні кордони
Україна розбудовує масштабну лінію оборони від Сумщини до Київського моря
28 квiтня, 17:37
Лідери обговорили оборонну підтримку України, зокрема внески у програму PURL
Зеленський і Стармер обговорили боротьбу з російським тіньовим флотом
3 травня, 21:55
Британський аналітик заявив, що Україна переосмислює характер війни
Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, назвав вагому перевагу України перед Росією
5 травня, 15:00
В Україні змінили правила отримання направлень до лікарів
МОЗ уточнило нові правила роботи електронних направлень: що зміниться з 20 травня
9 травня, 16:49

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 13 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 травня 2026: традиції та молитва
Художник Іван Марчук отримав державну нагороду
Художник Іван Марчук отримав державну нагороду
Комбат Герсак пропонує дозволити створювати «військові товариства»
Комбат Герсак пропонує дозволити створювати «військові товариства»
Андрію Єрмаку обиратимуть запобіжний захід: САП озвучила вимогу
Андрію Єрмаку обиратимуть запобіжний захід: САП озвучила вимогу
Асоціація прифронтових громад пропонує державі новий пакет підтримки таких територій
Асоціація прифронтових громад пропонує державі новий пакет підтримки таких територій
НАБУ і САП: зливи «плівок Міндіча» поза законом
НАБУ і САП: зливи «плівок Міндіча» поза законом

Новини

Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Сьогодні, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Сьогодні, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Сьогодні, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Сьогодні, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
Вчора, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
Вчора, 15:27

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua