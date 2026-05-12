Яке релігійне свято відзначається 13 травня 2026: традиції та молитва

Свята 13 травня в церковному календарі – День пам’яті святої мучениці Гликерії

13 травня православна церква вшановує Гликерію – святу мученицю, яка прославилася своєю відданістю християнській вірі в період раннього християнства.

За переказами, Гликерія народилася у заможній родині: її батько був язичником, а мати сповідувала християнство. Після смерті батьків дівчина отримала великий спадок і стала однією з найбагатших жінок міста. Водночас вона не прагнула розкішного життя, а присвятила себе допомозі бідним і служінню Богові.

У часи переслідування християн Гликерія зреклася земних статків та відкрито заявила про свою віру. Через це вона зазнала переслідувань з боку римської влади. Святу піддавали тортурам і намагалися змусити відмовитися від християнства, однак вона залишалася непохитною.

У християнських переказах йдеться, що під час страждань Гликерії являлися ангели, які зцілювали її рани. Зрештою мученицю засудили до смерті. За легендою, навіть коли її кинули у воду, вона продовжувала сповідувати віру в Ісуса Христа. Попри мученицьку смерть, пам’ять про святу Гликерію збереглася як символ духовної стійкості, мужності та відданості вірі.

Молитва дня

Отче Наш небесний, ми звертаємось до Тебе в цей час страшної війни, згадуючи святу мученицю Гликерію, яка віддала своє життя за віру. Просимо Тебе, допоможи нам подолати спокуси та випробування, які перешкоджають нашому духовному розвитку. Подаруй нам мужність і віру, щоб ми могли стояти відважно перед викликами цього світу, зберігаючи нашу вірність Тобі. Дай нам силу і мудрість, щоб протистояти злу, і світло Твого благодатного духу, нехай осяє наші серця, щоб вони були наповнені любов’ю та миром, навіть у найтемніші часи. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 13 травня називали «Гликерія сіяльниця» або «Гликерія пасічниця». Цей день був пов’язаний із садінням та сівбою, особливо капусти. Також свята Гликерія вважалася покровителькою бджільництва.

Ясний схід сонця віщує погоже літо;

зоряне небо в ніч на 13 травня – до посушливого літа;

туман уранці віщує врожайний рік;

якщо бджоли масово вилітають з вуликів, то найближчим часом холодів не буде;

теплий вітер свідчить про наближення посушливого періоду.

За народними прикметами, цього дня не можна важко працювати на землі – копати, орати, садити чи пересаджувати рослини, інакше, за повір’ям, земля «запече», і врожай не вдасться. Також забороняється працювати на показ – праця, виконана з честолюбства чи заздрості, не принесе бажаних результатів. Особливо суворо забороняється турбувати бджіл чи домашніх тварин.