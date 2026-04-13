Яке релігійне свято відзначається 14 квітня 2026: традиції та молитва

glavcom.ua
Свята 14 квітня в церковному календарі – Світлий вівторок та День пам’яті святого ісповідника Мартина, Папи Римського

14 квітня 2026 року православна церква вшановує пам'ять святого Мартина, який постраждав за чистоту християнського вчення у VII столітті. Також триває Світла седмиця – цього дня відзначають Світлий вівторок, який у народних традиціях тісно пов'язаний із відвідуванням родичів та великодніми розвагами.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 14 квітня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого ісповідника Мартина, Папи Римського

Святий Мартин очолив Римську кафедру у 649 році. Це були часи запеклих суперечок щодо природи Христа. Мартин рішуче виступив проти єресі монофелітів, яку підтримував візантійський імператор Констант II. За свою непохитність папа був підступно схоплений і вивезений до Константинополя, де його намагалися змусити зректися своїх поглядів через приниження та тортури. Згодом його заслали до Криму (Херсонеса), де він і помер у вигнанні у 655 році. Його стійкість у захисті істини принесла йому іменування «ісповідника».

Світлий вівторок: традиції та звичаї

Світлий вівторок – це третій день Великодніх свят. У народі цей день іноді називали «Купалищами».

Головні традиції:

  • Богослужіння: Як і протягом усього тижня, у храмах щодня відправляються святкові літургії, а Царські врата залишаються відчиненими, символізуючи перемогу Христа над смертю.
  • Гостинність: У вівторок традиційно жінки починали ходити в гості до подруг та родичів (у понеділок це частіше робили чоловіки). Господині знову накривали столи з пасками та крашанками.
  • Весняні ігри: Молодь продовжувала гуляння на свіжому повітрі, співаючи гаївки та веснянки, прославляючи оновлення природи та Воскресіння Господнє.

Молитви дня

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував! Святий ісповіднику Мартине, ти, що не побоявся гніву царів земних заради Істини Небесної, моли Воскреслого Христа за нас. Випроси для нас сили духу, непохитної віри та миру для нашої землі. Нехай радість Великодня наповнює кожне серце і кожну домівку.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Народ називав цей день «Мартином Лисогоном» і уважно спостерігав за природою:

  • Якщо на Мартина тепла і сонячна погода – чекайте на багатий врожай зерна.
  • Якщо у Світлий вівторок іде дощ – літо буде вологим, але сінокіс буде вдалим.
  • Побачити в небі зграю журавлів – до швидкого настання літньої спеки.
  • Якщо ворони каркають зграями – невдовзі погода зіпсується і похолоднішає.

Вважалося, що сни на Світлий вівторок часто бувають пророчими і віщують радісні зміни в особистому житті.

