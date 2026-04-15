Яке релігійне свято відзначається 16 квітня 2026: традиції та молитва

Свята 16 квітня в церковному календарі – Світлий четвер та День пам’яті святих мучениць Агафії, Ірини і Хіонії

16 квітня 2026 року православна церква вшановує пам'ять трьох сестер-мучениць Агафії, Ірини та Хіонії, які постраждали за віру в IV столітті.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучениць Агафії, Ірини і Хіонії

Святі сестри Агафія, Ірина та Хіонія жили в околицях міста Аквілеї в Італії під час правління імператора Діоклетіана. Вони рано залишилися сиротами і дали обітницю присвятити своє життя Богу. Коли почалися гоніння на християн, дівчат схопили за відмову принести жертву ідолам. Попри юний вік, сестри проявили дивовижну мужність: вони відхилили пропозиції знатних язичників про шлюб і не злякалися погроз стратою. Агафія та Хіонія були спалені живцем, а Ірина згодом пробита стрілою. За переказами, вогонь навіть не торкнувся одягу мучениць, засвідчивши їхню чистоту та святість.

Молитви дня

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував! Святі мучениці Агафіє, Ірино та Хіоніє, ви, що не побоялися вогню земного заради любові до Христа, моліть Його за нас. Нехай світло Воскресіння зігріє душі наших спочилих рідних, а нам дарує силу віри, мир у серцях та перемогу над усяким злом. Амінь

Народні вірування та прикмети

Народ називав цей день «Агафією-Урив-береги», бо тала вода часто розмивала кручі:

Якщо на Світлий четвер погода ясна і тепла – літо буде сонячним і врожайним.

Грім у цей день обіцяє багатий збір хліба та горіхів.

Якщо береза розпустилася раніше за вільху – літо буде посушливим.

Багато подорожника при дорозі – до щедрого врожаю грибів восени.

Вважалося, що сни на Навський Великдень приносять поради від предків, до яких варто дослухатися.