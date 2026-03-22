Який вигляд має могила патріарха Філарета. Перші фото

Поховання у стінах храму є давньою християнською традицією вшанування видатних церковних діячів

У неділю, 22 березня 2026 року, під час завершального етапу прощання зі спочилим Святійшим Патріархом Філаретом відкрито доступ до місця його останнього спочинку. Про це повідомляє «Главком» із Володимирського кафедрального собору.

Могила розташована безпосередньо у стінах собору, де Патріарх звершував своє служіння понад 60 років. Такий спосіб поховання є виявом особливої пошани та визнання заслуг ієрарха перед Церквою та українським народом. Згідно з християнською традицією, могила всередині храму символізує безперервний духовний зв'язок покійного з церковною спільнотою та надію на воскресіння.

Могила в храмі – це давня християнська традиція поховання, яка символізує близькість померлого до Бога та надію на воскресіння. Найвідомішим прикладом є Храм Гробу Господнього в Єрусалимі, який зведений на місці поховання та воскресіння Ісуса Христа.

В Україні та світі існує багато прикладів храмів, де знаходяться могили, зокрема Аскольдова Могила у Києві – історична місцевість, де за легендою похований київський князь Аскольд і де зараз розташована церква Святого Миколая, що є важливою святинею УГКЦ.

У Софіївському соборі поховані видатні діячі Київської Русі, зокрема Ярослав Мудрий, а у Києво-Печерській лаврі є поховання святих та церковних діячів у Ближніх та Дальніх печерах, які є підземними храмами.

Раніше священників, князів, меценатів та особливо шанованих людей ховали у підземних частинах церков (криптах) або під підлогою храму.

У сучасних реаліях, як і в давнину, поруч із храмами (на церковних подвір'ях) можуть ховати священників, а в окремих випадках – захисників України.

Могила в храмі (або біля нього) – це не просто місце поховання, а знак особливого вшанування. Це підкреслює, що померлий залишається частиною церковної спільноти і після смерті.

Наразі у Володимирському соборі завершуються заупокійні урочистості. Могила Патріарха Філарета вже стала місцем паломництва для тисяч вірян, які приходять покласти квіти та помолитися за спокій душі будівничого української автокефалії.

