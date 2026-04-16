Яке релігійне свято відзначається 17 квітня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
Свята 17 квітня в церковному календарі – День пам’яті священномученика Симеона, єпископа Перського

17 квітня 2026 року православна церква вшановує пам'ять священномученика Симеона, який прийняв смерть за Христа в Персії.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 17 квітня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті священномученика Симеона, єпископа Перського

Святий Симеон жив у IV столітті за часів правління перського царя Сапора. Коли почалися жорстокі переслідування християн, єпископа Симеона звинуватили в державній зраді через його віру. Цар вимагав від нього поклонитися сонцю і вогню, обіцяючи нагороди, проте святий залишився непохитним. Разом із Симеоном було страчено сотні інших християн, серед яких були пресвітери та диякони. Своєю мужністю перед лицем смерті він надихнув багатьох вірян залишатися вірними Господу до кінця.

Молитви дня

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував! Пресвята Богородице, Живоносне Джерело благодаті, окропи нас Своєю милістю, зціли наші недуги та захисти Україну від усякого зла. Святий священномучениче Симеоне, моли Бога за нас, щоб дарував Він нам таку ж міцну віру та незламність духу.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Цей день у народі часто називали «Зосимою-пасічником», оскільки він вважався початком активного сезону для бджіл:

  • Якщо на Світлу п’ятницю небо ясне і сонце гріє – літо буде багатим на мед та фрукти.
  • Ранкова роса цього дня вважається цілющою: нею вмивалися «на красу та здоров'я».
  • Якщо вільха розпустилася раніше за березу – літо буде дощовим, а якщо навпаки – посушливим.
  • Багато синіх хмар на небі – до теплої, але дощової погоди найближчим часом.
  • Побачити бджолу, що сідає на вишневий цвіт – до доброго врожаю ягід.

