6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 6 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

6 квітня у світі відзначають Всесвітній день настільного тенісу. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого Методія, учителя слов'ян, та святого Євтихія, архієпископа Константинопольського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 6 квітня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день настільного тенісу

Всесвітній день настільного тенісу – ініціатива Міжнародної федерації настільного тенісу (ITTF). Цей день не тільки святкує популярність виду спорту, а й підкреслює важливість соціальної інклюзивності через спорт.

Як зазначає ITTF Foundation: «Ми прагнемо, щоб Всесвітній день настільного тенісу став подією, що об’єднує людей з різних куточків світу, і використовуємо його як можливість для популяризації настільного тенісу серед максимальної кількості людей».

Вже сьогодні настільний теніс є одним з найбільш доступних та улюблених видів спорту в світі. Чи знали ви, що цей день відзначають у понад 100 країнах, і що понад 300 мільйонів людей активно займаються настільним тенісом?

Міжнародний день асексуальності

Міжнародний день асексуальності (International Asexuality Day) щорічно відзначається 6 квітня з метою підтримки асексуальних людей та обізнаності про асексуальність як важливу складову сексуальної орієнтації.

Мета цієї полягає в тому, щоб підвищити усвідомленість про існування асексуальних людей та допомогти їм знайти підтримку та розуміння в суспільстві. Цей день також надає можливість людям поговорити про асексуальність та розібратися у тому, що ця орієнтація означає та як вона відрізняється від інших сексуальних орієнтацій. На Міжнародний день асексуальності люди можуть проявити свою підтримку асексуальним людям та викликати увагу до проблем, з якими вони стикаються у повсякденному житті.

Релігійні свята та їхня історія

День святого Методія, вчителя слов'ян

6 квітня православна церква згадує святого рівноапостольного Методія. Разом із братом Кирилом він створив слов’янську азбуку та переклав Святе Письмо. Методій був першим архієпископом Моравії та присвятив своє життя просвітництву слов’янських народів. Його праця стала основою для розвитку культури та духовності.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами цього дня визначали майбутню погоду:

якщо день тихий і безвітряний – буде гарний врожай ярих культур;

ранковий туман віщує суху погоду до кінця квітня;

якщо береза розпустилася швидше за вільху – літо буде сонячним і посушливим;

морозний ранок 6 квітня – до хорошого врожаю вівса та проса.

Історичні події

1327 рік – італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрічає свою кохану Лауру;

1384 рік – португальці розбивають кастильців у битві при Атолейруші;

1453 рік – починається облога Константинополя турками-османами під командуванням Мехмеда II;

1748 рік – в Італії виявляють руїни Помпеї;

1814 рік – Наполеон зрікається престолу, його засуджують до заслання на острів Ельба;

1818 рік – у Парижі барон Карл Де Дрез демонструє перший двоколісний засіб пересування (прообраз сучасного велосипеда);

1869 рік – отримано патент на целулоїд;

1896 рік – в Афінах починаються перші сучасні Олімпійські ігри;

1909 рік – Роберт Пірі та Метью Генсон першими у світі досягають Північного полюса;

1917 рік – початок роботи Всеукраїнського Національного конгресу;

1941 рік – німецько-італійські війська починають воєнні дії проти Королівства Югославія;

1968 рік – гурт Pink Floyd покидає засновник і ідейний натхненник Сід Барретт;

1970 рік – під час п'ятого турне по США музиканти Led Zeppelin стають почесними громадянами міста Мемфіс;

1992 рік – Майкрософт представляє операційну систему Windows 3.1;

1994 рік – початок геноциду в Руанді, після того, як екстремісти збили літак, на борту якого перебували президенти Руанди Жувеналь Габ'ярімана і Бурунді Сіпрієн Нтар'яміра;

2005 рік – президентом Іраку стає Джалаль Талабані;

2009 рік – о 03:32 в Італії (провінція Абруццо) стається землетрус магнітудою від 5,8 до 6,3;

2016 рік – Нідерланди на консультативному референдумі відкидають асоціацію України і ЄС.

Іменини

День ангела святкують: Артем, Петро, Яків, Захар, Степан та Методій.