21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 21 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

21 січня у світі відзначають Міжнародний день обіймів. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобного Максима Сповідника.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 21 січня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день обіймів

День злакового батончика (Granola Bar Day) або День мюслі-батончика відзначається 21 січня. Це день, щоб оцінити цей зручний і поживний перекус, який став основним продуктом у багатьох дієтах по всьому світу.

Гранола, попередник мюслі, була винайдена в 1863 році доктором Джеймсом Калебом Джексоном. Спочатку вона називалася «гранула» і виготовлялася з борошна грубого помелу в поєднанні з фруктами та овочами. Пізніше Джон Харві Келлогг працював над тим, щоб зробити гранолу більш привабливою для пацієнтів. Перетворення розсипчастої мюслі в компактну форму батончика приписують Стенлі Мейсону, хоча про справжнього винахідника точаться суперечки.

День злакового батончика

День присвячений людям, які не перебувають у стосунках. Мета свята – підкреслити самодостатність людини та важливість любові до самого себе, а також нагадати, що самотність може бути часом для саморозвитку та внутрішнього зростання.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Максима Сповідника

21 січня православна церква за новоюліанським календарем вшановує пам'ять преподобного Максима Сповідника. Максим народився у Константинополі близько 580 року. Він був високоосвіченою людиною і навіть займав посаду головного секретаря імператора Іраклія. Проте, прагнучи духовного життя, він залишив службу і прийняв чернецтво.

Максим Сповідник став відомим завдяки своїй боротьбі з єресями. За свою непохитну віру він зазнав жорстоких переслідувань: йому відрізали язик та праву руку, щоб він не міг проповідувати та писати. Проте, за переказами, Господь явив диво, і святий продовжував говорити навіть без язика. Він помер у засланні у 662 році, залишивши по собі потужний богословський спадок.

Народні вірування та прикмети

За народними спостереженнями, на Максима Сповідника судили про майбутній врожай та погоду:

Якщо на Максима сонячно – весна буде ранньою та теплою;

Якщо небо затягнуте хмарами – чекайте на хуртовину та сильні морози найближчим часом;

Погожий ранок віщує сонячне літо, а снігопад – затяжні дощі у червні;

Сильний вітер цього дня – літо буде вітряним, але сухим.

В народі Максима вважали утішителем у бідах. Цього дня прийнято згадувати добрим словом тих, хто прийшов на допомогу у важку хвилину.

Історичні події

1506 – за розпорядженням Папи Римського Юлія II утворюється армія Ватикану – Швейцарська гвардія. Вважається найстарішою армією на планеті;

1751 – Юхим Дараган став київським полковником;

1790 – день створення гільйотини;

1796 – Едвард Дженнер відкрив метод вакцинування від віспи;

1840 – француз Дюмон-Дюрвіль на вітрильнику «Астролябія» відкрив нову південну землю (Антарктиду), якій дав ім'я своєї дружини – Земля Аделі;

1846 – видруковано перший номер англійської газети «Лондон Дейлі Ньюз»;

1899 – німецька компанія «Адам Опель», яку брати Опелі заснували для виробництва швейних машин, розпочала виробництво автомобілів;

1919 – на конгресі угорських русинів у Хусті делегати Закарпаття ухвалили возз'єднати Закарпатську Україну з Соборною Україною;

1921 – на спільному засіданні Кримревкому та облкомітету РКП(б) прийнято резолюцію: «з метою революціонізування мусульманського Сходу доцільно створити видимість самостійного Криму»;

1925 – визнання СРСР Японією. Японські війська залишають російський Далекий Схід;

1934 – введено в експлуатацію Харківський турбогенераторний завод;

1947 – після відставки Джеймса Бірнса новим держсекретарем США став генерал Джордж Маршалл, що означало перехід від політики «терпимості» до політики «стримування» комунізму;

1959 – утворено Європейський суд з прав людини, метою якого є здійснення контролю за дотриманням прав і свобод людини та громадянина, закріплених в Європейській конвенції з прав людини;

1964 – У Республіці Китай відбулась спроба державного перевороту;

1968 – відбулась одна з наймасштабніших битв у ході В'єтнамської війни між народною армією В'єтнаму та Корпусом морської піхоти США за військову базу Кхесань;

1978 – Олекса Гірник вчинив самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації;

1990 – близько трьох мільйонів українців взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ, Львів і Київ у переддень Злуки;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Монголією.

Іменини

День ангела святкують: Максим, Іван, Євген, Валерій, Агнія, Анна.