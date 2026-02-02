Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 3 лютого 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 3 лютого 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Релігійне свято 3 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці

3 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці. Це свято традиційно відзначають на наступний день після Стрітення Господнього, віддаючи шану свідкам приходу Месії у світ.

«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 3 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці

Яке релігійне свято відзначається 3 лютого 2026: традиції та молитва фото 1

Святий Симеон був праведною і побожною людиною, яка жила в Єрусалимі. За переказами, він був одним із перекладачів Святого Письма на грецьку мову і засумнівався в словах про народження Христа від Діви. Тоді ангел Господній явився йому і пообіцяв, що Симеон не побачить смерті, доки на власні очі не зустріне Спасителя. Він чекав цієї миті понад 300 років і нарешті прийняв немовля Ісуса на руки в Єрусалимському храмі.

Разом із ним у храмі перебувала Анна Пророчиця – 84-річна вдова, яка присвятила своє життя служінню Богу через піст та молитву. Вона також впізнала в дитині Месію і стала прославляти Господа, розповідаючи всім про звільнення Єрусалима. У народі цей день часто називають «Зберігачем немовлят», оскільки святий Симеон вважається покровителем дітей.

Молитви дня

О, святий угоднику Божий Симеоне! Почуй нас, грішних, що молимося до тебе, і благай Милосердного Бога, щоб Він відвернув від нас гнів Свій, праведно на нас наведений, і допоміг нам зміцнитися в істинній вірі. Свята Анно Пророчице, молися за дітей наших, захисти їх від хвороб і всякого зла своєю благодатною молитвою. Подайте нам мир, здоров'я та надію на спасіння душ наших.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали, що на Симеона та Анни природа починає остаточно готуватися до переходу від зими до весни:

  • Сильний мороз цього дня (як спостерігається зараз через потужний арктичний фронт) – весна буде пізньою, а літо – спекотним;
  • Якщо на Симеона йде сніг – літо буде дощовим та сирим;
  • Горобці голосно цвірінькають – весна вже на порозі;
  • На деревах багато інею – чекайте на багатий врожай ягід та фруктів.

Цей день вважався особливо вдалим для наведення ладу в господарстві та полагодження садового інвентарю перед початком сезону.

