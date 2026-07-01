Яке релігійне свято відзначається 2 липня 2026: традиції та молитва

Свята 2 червня в церковному календарі – День докладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні

2 липня православна церква вшановує покладання чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 2 липня 2026 року.

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Релігійні свята та їхня історія

День докладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні

Цього дня віряни згадують подію V століття, коли святиню – Ризу (одяг) Діви Марії – перенесли з Палестини до Константинополя і поклали у Влахернському храмі. Риза Богородиці неодноразово рятувала місто від нападів ворогів, а сама подія стала символом материнського захисту та покрову Божої Матері над усіма, хто просить про допомогу.

Молитви дня

Пресвята Богородице, Діво Маріє, що покриваєш світ Своєю чесною Ризою! Молимо Тебе, захисти нашу землю, наші домівки та наших воїнів від усякого зла, ворогів та руйнувань. Огорни нас Своїм материнським покровом, зціли наші душі й тіла та випроси у Сина Твого, Господа нашого, мир і спасіння для нас. Амінь

Народні вірування та прикмети