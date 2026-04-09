9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 9 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

9 квітня у світі відзначають Всесвітній день антикваріату, а також Міжнародний день АСМР (автономної сенсорної меридіональної реакції). За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Євпсихія Кесарійського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 9 квітня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день антикваріату

Професійне свято колекціонерів, мистецтвознавців та поціновувачів старовини. Цей день наголошує на важливості збереження культурної спадщини та історичних артефактів для майбутніх поколінь.

Міжнародний день АСМР

Цей день було започатковано у 2012 році для популяризації явища АСМР – відчуття приємного поколювання, яке допомагає мільйонам людей у всьому світі долати стрес, безсоння та тривожність. Свято об’єднує творців контенту та тих, хто використовує ці звукові практики для релаксації.

Релігійні свята та їхня історія

День святого мученика Євпсихія

9 квітня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Євпсихія, який жив у IV столітті в Кесарії Каппадокійській. Євпсихій народився у знатній родині та був ревним християнином. За часів правління імператора Юліана Відступника, коли язичники намагалися відновити культ ідолів, Євпсихій очолив християн, які зруйнували місцевий храм богині Фортуни.

За цей вчинок він був заарештований. Незважаючи на жорстокі катування, святий не зрікся своєї віри. Він прийняв мученицьку смерть, ставши символом незламності духу у боротьбі проти язичництва. Пізніше на місці його поховання було зведено храм.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 9 квітня називали днем Євпсихія або «днем джерел». За прикметами цього дня визначали майбутню погоду:

Якщо на сході сонця небо червоне – очікуйте на вітряну та дощову погоду;

На вербі з’явилися «котики» або зацвіла вільха – настав час сіяти ранні зернові;

Якщо хмари пливуть проти вітру – скоро почнеться сильний дощ;

Сині хмари на небі віщують теплу, але вологу погоду найближчими днями.

Історичні події

193 – Септимій Север був проголошений Римським імператором.

1860 – французький винахідник Едуард-Леон Скотт де Мартінвілл зробив перший аудіозапис, який зберігається в паризькому архіві.

1865 – війська Конфедерації під командуванням Роберта Лі здалися об'єднаним військам Улісса Гранта, що стало завершенням Громадянської війни в США.

1930 – у Нью-Йорку вперше продемонстрували роботу відеотелефона. Зв'язок встановлено між офісами компаній Bell Laboratories і AT&T.

1940 – німецькі війська вторглися до Данії і Норвегії.

1963 – експрем'єр-міністр Британії Вінстон Черчилль став першим іноземцем, якому Конгрес США присвоїв звання почесного громадянина США.

1966 – Ватикан скасував Індекс заборонених книг, що проіснував більше чотирьох століть.

1969 – відбувся дебютний концерт гурту King Crimson у лондонському клубі «Спікізі»

1989 – війська СРСР розігнали мирну демонстрацію у Тбілісі, ці криваві події отримали назву Трагедія 9 квітня.

1990 – у Львівській опері відбулося перше засідання Львівської обласної ради першого демократичного скликання.

1991 – у Львові засновано творче об'єднання Фонд Мазоха (засновники Роман Віктюк, Ігор Подольчак та Ігор Дюрич).

2003 – Європарламент схвалив вступ у Європейський союз 10 нових членів: Кіпру, Мальти, Естонії, Латвії, Литви, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини й Словенії.

2003 – під час вторгнення коаліційних сил до Іраку американські війська повністю оволоділи Багдадом; Саддам Хусейн почав переховуватися.

2005 – спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський одружився із Каміллою Паркер-Боулз.

2015 – в Україні ухвалені декомунізаційні закони.

Іменини

День ангела святкують: Вадим, Гаврило, Марія, Тамара.