Яке релігійне свято відзначається 25 квітня 2026: традиції та молитва

Свята 25 квітня в церковному календарі – День пам’яті святого апостола і євангелиста Марка

25 квітня православна церква вшановує пам'ять святого Марка – одного з чотирьох євангелистів, вірного супутника апостолів Петра та Павла. Це свято присвячене поширенню Слова Божого та мученицькому подвигу апостола, який став засновником Александрійської церкви.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола і євангелиста Марка

25 квітня християни згадують святого Марка, який народився в Єрусалимі та був племінником апостола Варнави. Його дім став місцем зібрань перших християн, де, за переказами, проводилася Таємна Вечеря. Марк був найближчим помічником апостола Петра, який називав його своїм «сином».

Саме на прохання римських християн Марк написав своє Євангеліє, яке є найбільш лаконічним і зосередженим на чудесах Христа. Після місіонерських подорожей з апостолом Павлом, Марк заснував громаду в Александрії (Єгипет), ставши її першим єпископом. Там він і прийняв мученицьку смерть: розлючені язичники схопили його під час богослужіння, два дні волочили вулицями міста, поки святий не віддав душу Богові. Святий Марк традиційно зображується з левом – символом могутності та царської гідності Христа.

Молитва дня

О, святий апостоле і євангелисте Марку! Ти проповідував Євангеліє Христове всьому світу і за віру свою муки прийняв. Моли Милостивого Бога, щоб дарував нам світло істини, зміцнив нас у вірі та захистив від усякого зла. Випроси для нас у Господа мудрість розуміти Слово Його і силу втілювати його в життя наше. Хай молитвами твоїми запанує мир у душах наших та на землі нашій. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народній традиції 25 квітня називали «Марком Ключником». Вважалося, що саме він володіє ключами від небесних вод:

Якщо на Марка ясне небо – чекайте на багатий врожай зернових.

Якщо зозуля почала кувати – заморозків більше не буде, весна остаточно перемогла.

Наші предки в цей день закликали дощі, вірячи, що «травневий дощ засіки наповнює».

Якщо перелітні птахи зграями сідають на конопляники – буде добрий врожай цієї культури.

Вважалося, що цього дня не можна займатися важкою працею вдома, краще приділити час молитві та підготовці до весняної сівби.