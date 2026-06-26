Яке релігійне свято відзначається 27 червня 2026: традиції та молитва

Свята 27 червня в церковному календарі – День пам'яті преподобного Самсона Странноприємця, лікаря

27 червня Православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять преподобного Самсона Странноприємця, відомого також як Самсон Лікар. Це день, присвячений безкорисливому милосердю, гостинності та зціленню хворих.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 27 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Преподобний Самсон Странноприємець, лікар

Преподобний Самсон народився в Римі в багатій і знатній християнській родині та здобув блискучу медичну й філософську освіту. Після смерті батьків він роздав велику частину спадку та присвятив життя безкоштовному лікуванню бідних людей, а також прийому в себе мандрівників – цей подвиг гостинності й дав йому прізвання Странноприємець.

Слава про лікарський дар преподобного дійшла до візантійського імператора Юстиніана, якого Самсон зцілив від важкої хвороби. Коли імператор запропонував йому щедру нагороду, святий відмовився від грошей і попросив натомість збудувати лікарню та притулок для бідних і подорожніх. Так завдяки преподобному Самсону в Константинополі з'явився один із перших благодійних притулків для нужденних.

Молитва дня

До преподобного Самсона традиційно звертаються з вірою про зцілення від хвороб, допомогу у скруті та душевний спокій.

О, преславний і праведний отче наш Самсоне! Ти від юності своєї серце Богу віддав, убогих і подорожніх з любов'ю приймав, хвороби людські безкорисливо зцілював і великий дар чудотворення від Господа прийняв. Поглянь сьогодні з небесної слави на нас, що в немочах, смутках і гріхах перебуваємо, та благаємо твоєї допомоги. Випроси у Всемилостивого Бога здоров'я для тіла нашого і спасіння для душі нашої. Зціли хвороби наші, підніми з одра немочі, захисти від усякого зла, бід та напастей. Навчи і нас бути милосердними до ближніх своїх, як і ти в усьому житті своєму прикладом для нас був. Даруй нам мирне та праведне життя. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав назву Самсон Сіногній, оскільки саме в цю пору часто йшли дощі, через які гнило заготовлене сіно.

Якщо 27 червня йде дощ – затяжна негода триватиме ще сім тижнів, аж до Бабиного літа.

Ясний, сонячний день обіцяє стільки ж тривалу сонячну погоду.

Бджоли проявляють агресію або активно літають – варто чекати швидкої посухи.

Що не можна робити

За народними віруваннями, 27 червня не варто відмовляти у допомозі тим, хто просить про підтримку, а також сваритися чи лихословити – конфлікти цього дня можуть затягнутися надовго. Не радили й позичати гроші, оскільки вірили, що так можна віддати власне фінансове благополуччя, а також планувати переїзд чи далекі поїздки.