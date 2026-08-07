Українська ППО проти російської балістики. Міноборони назвало тривожні цифри

У липні сили ППО змогли перехопити лише 29 зі 195 балістичних ракет, запущених ворогом

Упродовж липня 2026 року Росія застосувала проти України 195 ракет, які рухалися за балістичною траєкторією. Силам протиповітряної оборони вдалося перехопити 29 із них. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Міністерства оборони України.

Це означає, що українська ППО змогла перехопити близько 15% застосованих противником балістичних ракет. У Міноборони наголошують, що протидія балістиці залишається одним із головних викликів для системи протиповітряної оборони.

Загалом у липні Росія застосувала проти України понад 9 тис. ударних безпілотників і ракет без урахування розвідувальних БпЛА. Сили оборони збили або подавили 5142 дрони типів «Шахед», «Гербера», «Італмас» та інших, а також перехопили 216 ракет різних типів.

У липні ворог застосував рекордну кількість балістичних ракет для ударів по Україні інфографіка: Міноборони

Особливо складною ситуація була під час найбільших комбінованих ударів у липні. У ніч проти 2 липня Росія, серед іншого, запустила 28 ракет, які рухалися за балістичною траєкторією. Українська ППО перехопила чотири з них. Водночас із 46 крилатих та керованих авіаційних ракет було знищено 44.

Під час масованої атаки в ніч проти 6 липня противник застосував 68 ракет і понад 350 безпілотників. Сили ППО перехопили 37 із 39 крилатих ракет, однак збити балістичні цілі не вдалося.

У ніч проти 30 липня Росія атакувала Україну 74 ракетами різних типів та понад 280 дронами. Тоді захисники неба перехопили 54 крилаті ракети та одну балістичну.

У Міноборони наголосили, що в липні українські сили ППО протидіяли російським атакам в умовах критичного дефіциту ракет-перехоплювачів, здатних знищувати балістичні цілі. Україна продовжує працювати з партнерами над посиленням протиповітряної оборони, зокрема над отриманням додаткових систем ППО та боєприпасів до них, а також розвитком багаторівневого захисту повітряного простору.

Окремо Україна та Велика Британія обговорювали розширення можливостей ППО й авіації та співпрацю над антибалістичними проєктами. Крім того, Київ розраховує на постачання додаткових ракет-перехоплювачів і ракет Meteor для винищувачів Gripen.

Нагадаємо, Росія здатна застосовувати проти України близько 100 балістичних ракет щомісяця. Таку оцінку озвучив Сергій Бескрестнов з позивним Флеш – фахівець із радіотехнологій та позаштатний радник президента.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2026 році постачання ракет для систем протиповітряної оборони від міжнародних партнерів суттєво скоротилося. Він наголосив, що партнери мають необхідні ракети, однак для їх передачі Україні потрібні відповідні політичні рішення.