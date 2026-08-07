Із 15 серпня 2026 року в Україні запровадять нові обмеження для рибалок

У водоймах Миколаївщини та Херсонщини заборона діятиме з 10 серпня по 20 вересня

Із 15 серпня на більшості рибогосподарських водойм України почне діяти сезонна заборона на вилов раків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне агентство розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм України.

Заборону запроваджують для збереження популяції раків у період другої линьки, коли вони є найбільш вразливими.

«Линька є природним і надзвичайно важливим процесом у житті раків. Для того щоб рости, вони змушені періодично скидати свій старий твердий хітиновий панцир. Період формування та зміцнення нового покриву може тривати від одного до півтора місяця. Під час цього процесу та впродовж кількох тижнів після нього раки залишаються беззахисними, що й зумовлює необхідність тимчасової заборони на їхній вилов», – зазначив голова Держрибагентства Ігор Клименок.

Водночас у Держрибагентстві наголосили, що строки сезонної заборони можуть відрізнятися залежно від регіону. Зокрема, у водоймах Миколаївської та Херсонської областей вилов раків заборонений із 10 серпня до 20 вересня.

Коли заборонять ловити раків у різних областях України Скриншот з матеріалів Держрибагентства

На Закарпатті, де переважає занесений до Червоної книги широкопалий рак, його вилов заборонений упродовж усього року.

«За вилов раків у період заборони передбачено покарання – від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків. Компенсація за кожного незаконно виловленого рака становить 3 332 грн», – наголосили у Держрибагентстві.

Раніше «Главком» повідомляв, що в Україні діють добові норми вилову водних біоресурсів для любительського рибальства. Зокрема, одному рибалці дозволено виловлювати не більше 3 кг риби та одну особину, яка перевищує цей ліміт, а також до 30 раків на добу поза періодом сезонної заборони. Порушення встановлених правил може призвести до штрафів і відшкодування завданих збитків.