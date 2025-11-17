Яке релігійне свято відзначається 18 листопада 2025: традиції та молитва

Свята 18 листопада в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Платона й Романа

18 листопада православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Платона й Романа. Це свято присвячене вірі та стійкості двох чоловіків, які прийняли мученицьку смерть за християнські переконання у часи гонінь.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 18 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Платона й Романа

18 листопада православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Платона і Романа, які жили на межі III та IV століть.

Платон був родом із Галатії. Він проповідував християнство, за що був схоплений і приведений на суд до правителя Агріппіна. Його піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи зректися Христа. Платон мужньо витримав усі муки і був обезголовлений, віддавши життя за свою віру.

Роман був дияконом у Кесарії. Він сміливо виступив проти язичництва, викриваючи нечестивого правителя Азана. Роман був схоплений і, незважаючи на жорстокі катування, відмовився відректися від Христа. Зрештою його було страчено через повішення.

Обидва святі показали потужну стійкість духу перед обличчям смерті, ставши прикладом непохитної віри.

Молитви дня

О, святі мученики Христові Платоне і Романе! Ви, що своєю кров'ю засвідчили вірність Спасителю нашому, і до кінця життя пронесли світло віри. Ми, грішні, звертаємося до вас зі щирою молитвою: моліть Бога за нас, щоб Він дарував нам силу духу і мужність у випробуваннях. Допоможіть нам зміцнитися у вірі, відверніть від нас ворогів видимих і невидимих, захистіть від скорбот і хвороб. Нехай вашими молитвами Господь просвітить наш розум і наставить на шлях істинний. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде зима: