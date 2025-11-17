Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 18 листопада 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 18 листопада 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 18 листопада в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Платона й Романа

18 листопада православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Платона й Романа. Це свято присвячене вірі та стійкості двох чоловіків, які прийняли мученицьку смерть за християнські переконання у часи гонінь.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 18 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Платона й Романа

Яке релігійне свято відзначається 18 листопада 2025: традиції та молитва фото 1

18 листопада православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Платона і Романа, які жили на межі III та IV століть.

Платон був родом із Галатії. Він проповідував християнство, за що був схоплений і приведений на суд до правителя Агріппіна. Його піддавали жорстоким тортурам, вимагаючи зректися Христа. Платон мужньо витримав усі муки і був обезголовлений, віддавши життя за свою віру.

Роман був дияконом у Кесарії. Він сміливо виступив проти язичництва, викриваючи нечестивого правителя Азана. Роман був схоплений і, незважаючи на жорстокі катування, відмовився відректися від Христа. Зрештою його було страчено через повішення.

Обидва святі показали потужну стійкість духу перед обличчям смерті, ставши прикладом непохитної віри.

Молитви дня

О, святі мученики Христові Платоне і Романе! Ви, що своєю кров'ю засвідчили вірність Спасителю нашому, і до кінця життя пронесли світло віри. Ми, грішні, звертаємося до вас зі щирою молитвою: моліть Бога за нас, щоб Він дарував нам силу духу і мужність у випробуваннях. Допоможіть нам зміцнитися у вірі, відверніть від нас ворогів видимих і невидимих, захистіть від скорбот і хвороб. Нехай вашими молитвами Господь просвітить наш розум і наставить на шлях істинний.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде зима:

  • Якщо на Платона і Романа тепло, то і зима буде теплою.
  • Якщо йде дощ – зима буде сніжною та вологою.
  • Сильний вітер у цей день віщує сувору зиму з хуртовинами.
  • Вважається, що яка погода стоїть 18 листопада, такою буде вся зима.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Філарет закликає духовенство припинити чвари й остаточно об’єднати всі православні гілки України
Патріарх Філарет склав заповіт (документ)
19 жовтня, 14:33
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 жовтня, 00:00
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 жовтня, 00:00
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 жовтня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2025: традиції та молитва
6 листопада, 22:00
Альбом об'єднав 10 пісень
Ветерани та військові ДШВ випустили музичний альбом у день професійного свята
8 листопада, 13:23
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 листопада, 00:00
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Вшанування пам'яті померлих є значущою традицією в культурах багатьох народів світу
Михайлівська поминальна субота: значення, традиції, заборони і що потрібно зробити цього дня
1 листопада, 05:00

Суспільство

День сержанта Збройних Сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День сержанта Збройних Сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Яке релігійне свято відзначається 18 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 18 листопада 2025: традиції та молитва
Відновлення енергетичної інфраструктури: Міненерго потішило новиною
Відновлення енергетичної інфраструктури: Міненерго потішило новиною
Відключення світла 18 листопада 2025 року: графіки
Відключення світла 18 листопада 2025 року: графіки
Гендиректор «Укрпошти» розповів, який товар у відділеннях купують найбільше
Гендиректор «Укрпошти» розповів, який товар у відділеннях купують найбільше
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua