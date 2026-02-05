Яке релігійне свято відзначається 6 лютого 2026: традиції та молитва

Релігійне свято 6 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого преподобного Вукола, єпископа Смирнського

6 лютого православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Вукола. Це свято присвячене одному з перших християнських єпископів, який прославився своєю лагідністю, мудрістю та невтомною працею заради спасіння душ.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 6 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного Вукола

6 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Вукола, який жив у I столітті. Він був учнем святого апостола та євангеліста Івана Богослова. Саме апостол Іван висвятив Вукола на єпископа міста Смирна (Мала Азія). У той час християнство лише починало ширитися світом, і Вукол став першим просвітителем цього регіону.

Святий Вукол був відомий своєю здатністю навертати язичників до істини не лише словами, а й власним прикладом доброчесного життя. Він дбав про вдів, сиріт та бідних, ставши для своєї пастви справжнім «добрим пастирем». За переказами, після його мирної кончини на місці його поховання виросло миртатове дерево, яке зцілювало багатьох хворих. В українській народній традиції цей день називають «Вуколом-телятником», оскільки святий вважається покровителем приплоду худоби.

Молитви дня

О, святий преподобний отче Вуколе! Ти, що від самого апостола Івана благодать прийняв і світло Христове людям приніс, поглянь на нас у скорботах наших. Зміцни нашу віру, навчи нас лагідності та терпіння, якими ти сам прославився. Моли Господа, щоб захистив наші оселі та господарство наше від усякого зла. Нехай твоє заступництво буде для нас потужним щитом проти ворогів видимих і невидимих. Даруй нам силу духу слідувати заповідям Божим і мир нашій землі. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня допомагають визначити майбутній урожай та погоду на весну: