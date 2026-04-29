Яке релігійне свято відзначається 30 квітня 2026: традиції та молитва

Свята 30 квітня в церковному календарі – День пам’яті святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова

30 квітня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Якова Зеведеєвого. Це свято присвячене одному з найближчих учнів Ісуса Христа, який першим серед дванадцяти апостолів прийняв мученицьку смерть за проповідь християнства.

Релігійні свята та їхня історія

День святого апостола Якова Зеведеєвого

30 квітня православні віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова, сина Зеведея. Він був старшим братом святого апостола Івана Богослова. У Євангелії Яків постає як один із трьох обраних учнів (разом з Іваном та Петром), які були присутні під час найважливіших подій: Преображення Господнього на горі Фавор та моління в Гефсиманському саду.

Після Вознесіння Господнього апостол Яків проповідував слово Боже в Юдеї та Іспанії. Близько 44 року в Єрусалимі він був схоплений за наказом царя Ірода Агріппи. Яків мужньо зустрів вирок і був страчений мечем. За переказами, його віра була настільки потужною, що один із його обвинувачів, вражений стійкістю апостола, також визнав себе християнином і прийняв смерть разом із ним. Сьогодні святий Яків вважається покровителем паломників та мандрівників.

Молитви дня

О, святий апостоле Якове, обранцю Христів та свідку Його слави! Ти, що залишив сіті рибальські заради лову душ людських для Царства Небесного, почуй нас у годину цю. Моли Милостивого Господа, щоб зміцнив нашу волю, дарував мудрість у випробуваннях та мир нашій Батьківщині. Будь нашим заступником у далеких дорогах та охоронцем у життєвих бурях. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день пов’язували з остаточним приходом весни та початком підготовки до літніх польових робіт:

Теплий вечір і тиха ніч на Якова – до сухого та сонячного літа.

Якщо на світанку небо ясне – чекайте на багатий врожай ягід та фруктів.

Рясний дощ цього дня обіцяє, що літо буде вологим, але врожайним на зернові.

За давньою традицією, з цього дня припиняли будь-які сватання, оскільки вважалося, що травневі шлюби будуть неміцними («у травні одружитися – все життя маятися»).