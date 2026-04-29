Яке релігійне свято відзначається 30 квітня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
Максим Бурич
Свята 30 квітня в церковному календарі – День пам’яті святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова

30 квітня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Якова Зеведеєвого. Це свято присвячене одному з найближчих учнів Ісуса Христа, який першим серед дванадцяти апостолів прийняв мученицьку смерть за проповідь християнства.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 30 квітня 2026 року.

День святого апостола Якова Зеведеєвого

30 квітня православні віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова, сина Зеведея. Він був старшим братом святого апостола Івана Богослова. У Євангелії Яків постає як один із трьох обраних учнів (разом з Іваном та Петром), які були присутні під час найважливіших подій: Преображення Господнього на горі Фавор та моління в Гефсиманському саду.

Після Вознесіння Господнього апостол Яків проповідував слово Боже в Юдеї та Іспанії. Близько 44 року в Єрусалимі він був схоплений за наказом царя Ірода Агріппи. Яків мужньо зустрів вирок і був страчений мечем. За переказами, його віра була настільки потужною, що один із його обвинувачів, вражений стійкістю апостола, також визнав себе християнином і прийняв смерть разом із ним. Сьогодні святий Яків вважається покровителем паломників та мандрівників.

Молитви дня

О, святий апостоле Якове, обранцю Христів та свідку Його слави! Ти, що залишив сіті рибальські заради лову душ людських для Царства Небесного, почуй нас у годину цю. Моли Милостивого Господа, щоб зміцнив нашу волю, дарував мудрість у випробуваннях та мир нашій Батьківщині. Будь нашим заступником у далеких дорогах та охоронцем у життєвих бурях.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день пов’язували з остаточним приходом весни та початком підготовки до літніх польових робіт:

  • Теплий вечір і тиха ніч на Якова – до сухого та сонячного літа.
  • Якщо на світанку небо ясне – чекайте на багатий врожай ягід та фруктів.
  • Рясний дощ цього дня обіцяє, що літо буде вологим, але врожайним на зернові.

За давньою традицією, з цього дня припиняли будь-які сватання, оскільки вважалося, що травневі шлюби будуть неміцними («у травні одружитися – все життя маятися»).

Читайте також:

Читайте також

Події в українському православ’ї після упокоєння Патріарха Філарета: факти та оцінки
Події в українському православ’ї після упокоєння Патріарха Філарета: факти та оцінки
1 квiтня, 18:48
Віра сильніша за темряву – головний меседж Великодня
Віра сильніша за темряву – головний меседж Великодня
11 квiтня, 22:12
Митрополит Євстратій (Зоря) окреслив позицію Київської митрополії ПЦУ щодо активності прихильників ідеї відновлення Київського патріархату
«Самочинне зборище». ПЦУ оприлюднила позицію щодо ситуації в Київському патріархаті після смерті Філарета
1 квiтня, 11:49
Яке релігійне свято відзначається 3 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 квітня 2026: традиції та молитва
2 квiтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 12 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 12 квітня 2026: традиції та молитва
11 квiтня, 22:00
Що суворо заборонено робити у Великий вівторок 7 квітня
Великий вівторок 2026: що це за день, традиції і заборони
7 квiтня, 07:00
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 квiтня, 00:00
Ізраїльська влада запроваджує безпрецедентні обмеження на Великдень
Сходження Благодатного вогню: трансляція з Єрусалима
11 квiтня, 12:00
Катерина Осадча розкрила традиції своєї родини на Великдень
Катерина Осадча поділилася сімейними традиціями та святкуванням Великодня (фото)
12 квiтня, 10:30

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 30 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 30 квітня 2026: традиції та молитва
Цукерки з наркотичною речовиною. Держспоживслужба попередила про ризик для українців
Цукерки з наркотичною речовиною. Держспоживслужба попередила про ризик для українців
Чи зможе Бугров брати участь у виборах ректора Університету Шевченка? Міністр дав відповідь
Чи зможе Бугров брати участь у виборах ректора Університету Шевченка? Міністр дав відповідь
На Закарпатті пенсіонер втратив дачу через спалювання сухої трави
На Закарпатті пенсіонер втратив дачу через спалювання сухої трави
Львів ушанував памʼять Фаріон у день її народження (фото)
Львів ушанував памʼять Фаріон у день її народження (фото)
Демографи зафіксували рекордні втрати населення України за останній рік. Скільки зараз українців?
Демографи зафіксували рекордні втрати населення України за останній рік. Скільки зараз українців?

Новини

Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Сьогодні, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Сьогодні, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Сьогодні, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Сьогодні, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03

