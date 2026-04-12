Катерина Осадча поділилася сімейними традиціями та святкуванням Великодня (фото)

Юлія Відміцька
Ведуча показалася у святковому вбранні та відвідали церкву

Сьогодні, 12 квітня українці святкують Великдень. Ведуча Катерина Осадча з нагоди свята поділилася сімейними традиціями зі своїм чоловіком шоуменом Юрієм Горбуновим. Про родинні звичаї та підготовку до Воскресіння Христового ведуча розповіла у своєму блозі в Іnstagram, передає «Главком».

Сервірування та прикрашання великоднього столу

Катерина Осадча розповіла про великодню традицію її родини – декорування святкового столу
Катерина Осадча розповіла, що однією з великодніх традицій її родини є декорування святкового столу. Ведуча завжди готує прикраси до столу та репетирує сервірування.

Великодня підготовка з дітьми

Разом із дітьми напередодні Великодня Катерина Осадча та Юрій Горбунов фарбують яйця. Невід’ємною частиною свята для родини Осадчої є прикрашання великоднього кошика.

Катерина Осадча готується до Великодня з дітьми
Цієї традицією Катерина Осадча поділилася детальніше у своєму блозі та показала, як з дітьми прикрашає паски.

Обнови

Також родина телеведучої кожен рік вбирається у нові вишиванки. «Нові вишиванки, за традицією на Великдень убравшись у все нове до церкви», – розповіла Осадча.

Похід до церкви

Як і більшість українців Катерина Осадча зі своєю родиною на Великдень йде до церкви, щоб освятити кошик. Цим ведуча також поділилася в соцмережі та з’явилася у сторис у святковому вбранні й показала свій великодній кошик.

Великодній сніданок

Найочікуваніша традиція для родини Осадчої – це великодній сніданок. За її словами, вся родина чекає цей ранок весь рік.

Поливаний понеділок

Ще однієї традицією родини Осадчої та Горбунова є поливальний понеділок. Напередодні Великодня діти та батьки обливають одне одного водою.

Нагадаємо, У неділю, 12 квітня 2026 року, православні та греко-католики святкують велике та світле Свято Воскресіння Христового. До цього дня «Главком» підготував велику добірку найкращих привітань із цим великим та світлим святом у віршах, прозі та яскравих листівках.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

