Катерина Осадча поділилася сімейними традиціями та святкуванням Великодня (фото)
Ведуча показалася у святковому вбранні та відвідали церкву
Сьогодні, 12 квітня українці святкують Великдень. Ведуча Катерина Осадча з нагоди свята поділилася сімейними традиціями зі своїм чоловіком шоуменом Юрієм Горбуновим. Про родинні звичаї та підготовку до Воскресіння Христового ведуча розповіла у своєму блозі в Іnstagram, передає «Главком».
Сервірування та прикрашання великоднього столу
Катерина Осадча розповіла, що однією з великодніх традицій її родини є декорування святкового столу. Ведуча завжди готує прикраси до столу та репетирує сервірування.
Великодня підготовка з дітьми
Разом із дітьми напередодні Великодня Катерина Осадча та Юрій Горбунов фарбують яйця. Невід’ємною частиною свята для родини Осадчої є прикрашання великоднього кошика.
Цієї традицією Катерина Осадча поділилася детальніше у своєму блозі та показала, як з дітьми прикрашає паски.
Обнови
Також родина телеведучої кожен рік вбирається у нові вишиванки. «Нові вишиванки, за традицією на Великдень убравшись у все нове до церкви», – розповіла Осадча.
Похід до церкви
Як і більшість українців Катерина Осадча зі своєю родиною на Великдень йде до церкви, щоб освятити кошик. Цим ведуча також поділилася в соцмережі та з’явилася у сторис у святковому вбранні й показала свій великодній кошик.
Великодній сніданок
Найочікуваніша традиція для родини Осадчої – це великодній сніданок. За її словами, вся родина чекає цей ранок весь рік.
Поливаний понеділок
Ще однієї традицією родини Осадчої та Горбунова є поливальний понеділок. Напередодні Великодня діти та батьки обливають одне одного водою.
