17 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
Свята 17 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

17 квітня в Україні відзначають День пожежної охорони. У світі відзначають Всесвітній день гемофілії. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих священномученика Симеона, єпископа Перського, та преподобного Акакія, єпископа Мелетійського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 17 квітня 2026 року.

Свята в Україні

День пожежної охорони України

Це свято встановлене указом Президента 2013 року на знак подяки працівникам пожежної охорони за їхній вагомий внесок у справу боротьби з вогняною стихією, захист життя і здоров'я людей та майна. В умовах війни українські вогнеборці працюють у надскладних умовах, першими прибуваючи на місця ворожих обстрілів, щоб ліквідувати пожежі та рятувати людей з-під завалів, виявляючи справжній героїзм.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день гемофілії

Цей день було запроваджено за ініціативи Всесвітньої федерації гемофілії з метою привернення уваги суспільства до проблем людей, які живуть із порушеннями згортання крові. Дата обрана на честь дня народження засновника федерації Френка Шнайбеля.

День травника

17 квітня щороку відзначається День травника (Herbalist Day) або День подяки травникам (Thank an Herbalist Day) – день, присвячений подяці травникам, які допомагають зберігати здоров’я за допомогою природи. У час, коли світ сповнений штучних рішень і швидких медикаментів, травники нагадують нам про давнє, мудре мистецтво – лікування через рослини. Деякі джерела називають це свято День фітотерапевта, однак така назва може не включати народних травників або тих, хто займається традиційною практикою без медичної освіти. Тож цей день відзначають і фітотерапевти, і цілителі травами.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святих Симеона Перського та Акакія Мелетійського

17 квітня православна церква вшановує пам'ять видатних ієрархів давньої Церкви. Священномученик Симеон був єпископом у Персії в IV столітті за часів царя Сапора. Його звинуватили у зв'язках з візантійським імператором та відмові поклонятися сонцю і вогню. Симеон мужньо прийняв страту разом із багатьма іншими християнами, не зрікшись своєї віри.

Преподобний Акакій жив у V столітті та був єпископом міста Мелетії. Він прославився як палкий захисник православ'я на Третьому Вселенському Соборі, де виступив проти єресі Несторія. Святий Акакій був відомий своєю милостинею та даром творення чудес.

Народні вірування та прикмети

Народ називав цей день «Зосимою-пасічником» (через пам'ять Соловецького святого Зосими), приділяючи особливу увагу бджолам:

  • Якщо бджоли сідають на квіти вишні – буде гарний врожай плодових дерев.
  • Вільха розпустилася раніше за березу – літо буде дощовим.
  • Якщо на Світлу п'ятницю ясна погода – врожай зернових буде багатим.
  • Почути спів зозулі в цей день – до остаточного приходу справжнього весняного тепла.

Наші предки вірили, що у Світлу п'ятницю не можна займатися важкою працею, щоб «не сполохати святкову радість».

Історичні події

  • 1492 – Христофор Колумб підписав контракт із королями Іспанії, зобов'язавшись відкрити новий морський шлях в Індію.
  • 1839 – після розпаду федерації республік Центральної Америки утворилася держава Гватемала.
  • 1895 – підписано Сімоносекський договір, який завершив першу японсько-китайську війну.
  • 1941 – Югославія капітулювала у Другій Світовій Війні.
  • 1961 – Близько півтори тисячі кубинських емігрантів, противників режиму Фіделя Кастро, котрі пройшли вишкіл у військових таборах ЦРУ, здійснили невдалу спробу висадитись на Кубі в бухті Свиней (район Плайя-Хірон).
  • 1991 – Верховна Рада Української РСР прийняла закон про реабілітацію жертв політичних репресій.

Іменини

День ангела святкують: Адріан, Олександр, Іван, Михайло, Семен, Федір, Марія.

