Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Україна передасть музеям п'яти країн Європи знищені російські танки Т-72

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
google social img telegram social img facebook social img
Україна передасть музеям п'яти країн Європи знищені російські танки Т-72
Вся ворожа техніка повністю втратила бойові властивості
Фото: Міністерство оборони України

Музеї Данії, Нідерландів та країн Балтії покажуть виставки зі знищеною російською технікою

Кабінет міністрів України за ініціативи Міністерства оборони та Міністерства культури підтримав рішення про створення механізму безоплатної передачі музеям іноземних держав зразків знищеної та захопленої російської техніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Урядовий портал».

Трофейне озброєння використовуватиметься як музейні експонати та для організації тематичних виставок за кордоном.

У межах цього проєкту музеї Литви, Латвії, Естонії, Данії та Нідерландів отримають у своє розпорядження зразки трофейних танків Т-72. Вся ворожа техніка повністю втратила бойові властивості, не містить вибухонебезпечних елементів та є безпечною для відвідувачів.

Реалізація цієї ініціативи сприятиме міжнародному документуванню наслідків російської агресії, розвитку культурної дипломатії та зміцненню співпраці з іноземними музейними установами. Наочні свідчення війни допоможуть доносити міжнародній спільноті об’єктивну інформацію про боротьбу України за незалежність і зберегти підтримку партнерів задля досягнення справедливого миру.

Раніше в країні також запрацював державний портал TrophyLab, який надає доступ винахідникам, інженерам, науковцям та міжнародним партнерам до вивчення трофейного озброєння. Він акумулює дані від підрозділів Сил оборони України, ГУР, СБУ та профільних наукових установ.

Читайте також:

Теги: Україна росія танки музеї Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всього за ніч Росія випустила по українських містах десятки ракет та сотні безпілотників
Удар по Криворіжжю, внаслідок якого загинула багатодітна родина, ймовірно був здійснений ракетою з КНДР
30 липня, 17:45
Новий очільник Служби зовнішньої розвідки України
Умєров назвав пріоритети на новій посаді очільника розвідки
4 серпня, 03:05
Пожежа на НПЗ в Ярославлі
Україна атакувала один із найбільших НПЗ Росії та кораблі у Криму: деталі
6 серпня, 17:43
Наразі поліцією проводяться заходи щодо порушення фізичної недоторканності
У польській Легниці жінка напала на підлітків з України, поліція проводить розслідування
21 липня, 13:31
Військовий аеродром «Халіно» російські окупанти активно використовують для базування винищувальної авіації
ЗСУ вдарили по аеродрому «Халіно» на Курщині: знищено МіГ-29 та комплекс «Панцир-С1»
21 липня, 14:45
Втрати ворога станом на 28 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 28 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
28 липня, 06:55
Токіо занепокоїло посилення військових зв'язків Китаю, Росії та КНДР
Японія назвала найбільші загрози своїй безпеці: у списку Китай, Росія та КНДР
4 серпня, 12:08
Карта бойових дій в Україні станом на 11 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 серпня 2026 року
11 серпня, 08:16
Сили оборони знищили ретранслятори «Гераней» і п'ять пунктів управління
Сили оборони вдарили по системі управління російськими дронами
Сьогодні, 14:31

Суспільство

Київстар починає відключати 3G у трьох областях: що зміниться для абонентів
Київстар починає відключати 3G у трьох областях: що зміниться для абонентів
Україна передасть музеям п'яти країн Європи знищені російські танки Т-72
Україна передасть музеям п'яти країн Європи знищені російські танки Т-72
Українці перетворили погрози Росії про «важку зиму» на флешмоб із мемами
Українці перетворили погрози Росії про «важку зиму» на флешмоб із мемами
«Укрзалізниця» підвищила зарплати працівникам: кого торкнулися зміни
«Укрзалізниця» підвищила зарплати працівникам: кого торкнулися зміни
Військовослужбовець знайшов на Львівщині унікальний артефакт
Військовослужбовець знайшов на Львівщині унікальний артефакт
У застосунку «Армія+» стався збій (оновлено)
У застосунку «Армія+» стався збій (оновлено)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2026
110K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
82K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
77K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату

Новини

Масована авіаатака на Краматорськ: кількість постраждалих збільшилась до 22 осіб
Сьогодні, 19:21
В Україні без опадів: погода на 14 серпня 2026
Сьогодні, 05:59
Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Вчора, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 серпня, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
12 серпня, 06:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua