Україна передасть музеям п'яти країн Європи знищені російські танки Т-72

Музеї Данії, Нідерландів та країн Балтії покажуть виставки зі знищеною російською технікою

Кабінет міністрів України за ініціативи Міністерства оборони та Міністерства культури підтримав рішення про створення механізму безоплатної передачі музеям іноземних держав зразків знищеної та захопленої російської техніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Урядовий портал».

Трофейне озброєння використовуватиметься як музейні експонати та для організації тематичних виставок за кордоном.

У межах цього проєкту музеї Литви, Латвії, Естонії, Данії та Нідерландів отримають у своє розпорядження зразки трофейних танків Т-72. Вся ворожа техніка повністю втратила бойові властивості, не містить вибухонебезпечних елементів та є безпечною для відвідувачів.

Реалізація цієї ініціативи сприятиме міжнародному документуванню наслідків російської агресії, розвитку культурної дипломатії та зміцненню співпраці з іноземними музейними установами. Наочні свідчення війни допоможуть доносити міжнародній спільноті об’єктивну інформацію про боротьбу України за незалежність і зберегти підтримку партнерів задля досягнення справедливого миру.

Раніше в країні також запрацював державний портал TrophyLab, який надає доступ винахідникам, інженерам, науковцям та міжнародним партнерам до вивчення трофейного озброєння. Він акумулює дані від підрозділів Сил оборони України, ГУР, СБУ та профільних наукових установ.