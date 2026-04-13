Поливаний понеділок 2026: привітання у прозі, віршах та листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Поливаний понеділок 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
13 квітня 2026 року віряни відзначають Поливаний понеділок
Сьогоднішній день відкриває Великодній тиждень, у якому кожен день з давніх часів мав свою назву

13 квітня 2026 року, на другий день Великодня віряни відзначають Поливаний понеділок. Цей день завжди вважали особливим, вірили, що вода, здатна здійснювати дива. Понеділок називається Поливаним або Волочильним.

Поливаний понеділок відкриває Великодній тиждень, у якому кожен день з давніх часів мав свою назву. Понеділок є поливаним, у вівторок – купалища, середа – хороводниця, четвер – Навський, п'ятниця – прощена, субота – хороводниця, неділя – поминальна.

Колись в Поливаний понеділок хлопці обливали незаміжніх дівчат водою, щоб ті швидше вийшли заміж. Дівчата запрошували парубків до святкового столу, а ще дарували писанки на знак вдячності. Наші предки вірили, що вода у пасхальний понеділок може зцілювати, оздоровлювати й дарувати щастя. Тому в цей день обливають одне одного не лише молоді, а й всі охочі. Вважається, що цей ритуал приносить багатство та удачу тому, кого обливають. Це світлий і позитивний день, тому його заборони не суворі.

«Главком» підготував добірку привітань із Поливаним понеділком у прозі, віршах та яскравих листівках.

Привітання з Поливаним понеділком 2026 у прозі

Бажаю в Поливаний понеділок спіймати птаха щастя за довгий хвіст, щоб став він ручним. Нехай тиждень складеться якнайкраще, а успіх і гарний настрій будуть ходити по п'ятах за тобою.

***

Вітаю з Великоднім Понеділком. Бажаю миру, здоров’я, щастя. Бажаю усім серцем повірити, що все буде добре. Бажаю домашнього затишку, вірного кохання, нестримного натхнення та міцної віри.

***

Бажаю налаштуватися на позитив, нехай вдалим буде майбутній тиждень. Нехай Поливаний понеділок принесе море натхнення і сил, подарує посмішку і гарний настрій. Нехай легко вирішаться проблеми.

***

Бажаю в Поливаний понеділок спіймати птаха щастя за довгий хвіст, щоб він став ручним. Нехай тиждень складеться якнайкраще, а успіх і гарний настрій будуть ходити по п'ятах за тобою.

***

Легкого Поливаного понеділка і вдалого тижня! Чудових успіхів у всіх добрих, кращих починаннях! Нехай завжди і всюди Вас супроводжує прекрасний настрій! Побільше в житті романтики, кохання та хороших, вірних друзів!

***

Сьогодні Великодній Понеділок, вітаю зі святом! Хай втечуть від сьогоднішньої води всі негаразди, всі образи і розчарування. Хай життя наповнюють добрі і світлі моменти, любов і радість. Миру вам, гармонії, умиротворення, спокою і віри в найкраще!

***

Бажаю чудового Поливаного понеділка! Нехай він буде наповнений миттєвостями ніжності і любові, хвилинами щастя і радості! Нехай сьогодні втілиться мрія і збудуться бажання!

***

Сьогодні Великодній понеділок, вітаю зі святом! Хай втечуть від сьогоднішньої води всі негаразди, всі образи й розчарування. Хай життя наповнюють добрі та світлі моменти, любов і радість. Миру, гармонії, умиротворення, спокою і віри в найкраще!

Привітання з Поливаним понеділком у віршах

З Обливаним понеділком
Вас щиро вітаю,
Здоров’я, радості і щастя
В день цей побажаю.
Миру вам, злагоди в домі,
Благодаті і добра,
Віри, щирої надії
Та душевного тепла.

***

В Обливаний понеділок
Тебе облити я бажаю!
А радістю і щастям
Тебе хай доля поливає!

***

Годі спати!
Понеділок йде до хати!
Не звичайний, не простий,
понеділок - обливний!
Обливатиму що сили,
щоб ніколи не хворіли!
Щоб не кашляли, не чихали
і вас віруси минали!
І були всі парубки
такі дужі, як дубки.
А панянки й молодиці –
чорноброві й білолиці.

***

З понеділком Обливаним вітаю!
Найкращого у долі бажаю!
Світ навколо очищай!
Хто попався – обливай!

***

З Обливаним понеділком вітаю!
Хай Господь Вас оберігає,
Дім Ваш, всю Вашу родину,
Благословляє кожну днину!

Привітання з Поливаним понеділком у листівках

Поливаний понеділок 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Поливаний понеділок 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

