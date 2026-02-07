Яке релігійне свято відзначається 8 лютого 2026: традиції та молитва

Свята 8 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого великомученика Теодора Стратилата

8 лютого православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Теодора Стратилата. Це свято присвячене мужності, незламній вірі та військовій доблесті святого, який вважається покровителем усіх християнських воїнів.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 8 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого великомученика Теодора Стратилата

Святий Теодор Стратилат жив на межі III та IV століть у місті Гераклеї, де він обіймав високу посаду воєначальника (стратилата). Він був не лише талановитим полководцем, а й ревним християнином. Завдяки його доброчесному життю та мудрим проповідям, більшість мешканців міста прийняли християнство.

Коли імператор Ліциній розпочав жорстокі гоніння на християн, він наказав Теодору принести жертву язичницьким ідолам. Натомість святий розбив золоті статуї богів і роздав уламки бідним. За це його піддали нелюдським тортурам: били олов'яними прутами, палили вогнем і розіп'яли на хресті. Проте Господь чудесним чином зцілив святого. Побачивши таке диво, цілий легіон воїнів навернувся до Христа. Зрештою, Теодор Стратилат прийняв мученицьку смерть через усікновення мечем у 319 році.

Молитви дня

Святий великомученику Теодоро, доблесний воїне Христовий і заступнику наш! До тебе з вірою прибігаємо і молимо: зміцни нас у випробуваннях, подай мужність нашим захисникам і захисти оселі наші від усякого зла. Ти, що витримав страшні муки за істину, навчи і нас бути непохитними у добрі та правді. Твоє заступництво перед Господом є потужним щитом для кожного, хто шукає спасіння. Моли Бога за мир на нашій землі та зцілення душ наших. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня допомагають визначити характер весни та майбутнього врожаю:

Яка погода на Теодора – такою буде і вся весна;

Якщо зірки вночі виблискують яскраво – чекайте на прихід сильних морозів;

Грім у цей день – літо буде вітряним, але врожайним на зернові;

Якщо горобці весело цвірінькають – скоро настане відлига.

У народі день Теодора Стратилата називали «Теодором-криничником», оскільки вважалося, що саме з цього дня можна починати копати колодязі. Люди вірили, що святий воїн допомагає віднайти джерела з найчистішою та найбільш цілющою водою.