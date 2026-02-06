Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 7 лютого 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 7 лютого 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Релігійне свято 7 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського

7 лютого православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Партенія. Це свято присвячене одному з найбільш шанованих цілителів та чудотворців IV століття, який присвятив своє життя безкорисливій допомозі хворим та нужденним.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 7 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського

Яке релігійне свято відзначається 7 лютого 2026: традиції та молитва фото 1

Преподобний Партеній народився у місті Мелітополі (Мала Азія) в родині диякона. Ще в юності він виявив глибоку віру та милосердя: займаючись рибальством, він роздавав усі зароблені кошти бідним. За таку самовідданість Господь наділив його даром чудотворення та зцілення.

Згодом єпископ Філіпп висвятив його на священика, а пізніше Партеній став єпископом міста Лампсак. У той час місто було переважно язичницьким, але завдяки молитвам, лагідності та численним зціленням святого, майже всі мешканці прийняли християнство. Преподобний Партеній мав особливу силу виганяти нечистих духів і зцілювати найважчі недуги, через що його часто називали «світилом милосердя». Він мирно помер у глибокій старості, заслуживши вічну пам’ять як покровитель лікарів та хворих.

Молитва дня

О, преславний святителю, великий чудотворче, преподобний отче Партенію! Ти, що силою Божою недуги зцілював і духів лукавих виганяв, поглянь на нас, що в немочах і скорботах до тебе прибігаємо. Благаємо тебе: випроси у Господа милості для душ і тіл наших. Зціли наші рани, зміцни нашу віру та подай нам силу духу протистояти всякому злу. Твоє заступництво перед Богом є потужним захистом для всіх, хто з надією кличе ім’я твоє. Нехай за твоїми молитвами запанує мир у серцях наших і на землі нашій.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки з великою пошаною ставилися до цього дня, вважаючи його сприятливим для лікування та духовного очищення:

  • Якщо погода на Партенія ясна – весна буде ранньою, а літо – теплим і без великих злив;
  • Сильний вітер у цей день – до врожайного, але вітряного року;
  • Туман на світанку – віщує швидку відлигу та танення снігів;
  • Хмари пливуть високо – чекайте на гарну та сонячну погоду найближчими днями.

У народі вважалося, що на день Партенія не можна відмовляти у допомозі тим, хто просить милостиню, адже святий сам усе життя ділився з іншими останнім.

Теги: православна церква свято календар релігія свята традиції

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 7 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 лютого 2026: традиції та молитва
Uklon працюватиме цілодобово ще у семи містах України (список)
Uklon працюватиме цілодобово ще у семи містах України (список)
Зниження шлюбного віку до 14 років не буде – Стефанчук
Зниження шлюбного віку до 14 років не буде – Стефанчук
Сирський: У стрілецькому бою наші воїни у 90% випадків здобувають перемогу над противником
Сирський: У стрілецькому бою наші воїни у 90% випадків здобувають перемогу над противником
«Усі перини наді мною». Письменниця Ірина Цілик розповіла, як рятується від холоду
«Усі перини наді мною». Письменниця Ірина Цілик розповіла, як рятується від холоду
Втрата Сіверська. Сирський назвав винних
Втрата Сіверська. Сирський назвав винних

