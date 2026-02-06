Яке релігійне свято відзначається 7 лютого 2026: традиції та молитва

Релігійне свято 7 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського

7 лютого православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Партенія. Це свято присвячене одному з найбільш шанованих цілителів та чудотворців IV століття, який присвятив своє життя безкорисливій допомозі хворим та нужденним.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 7 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського

Преподобний Партеній народився у місті Мелітополі (Мала Азія) в родині диякона. Ще в юності він виявив глибоку віру та милосердя: займаючись рибальством, він роздавав усі зароблені кошти бідним. За таку самовідданість Господь наділив його даром чудотворення та зцілення.

Згодом єпископ Філіпп висвятив його на священика, а пізніше Партеній став єпископом міста Лампсак. У той час місто було переважно язичницьким, але завдяки молитвам, лагідності та численним зціленням святого, майже всі мешканці прийняли християнство. Преподобний Партеній мав особливу силу виганяти нечистих духів і зцілювати найважчі недуги, через що його часто називали «світилом милосердя». Він мирно помер у глибокій старості, заслуживши вічну пам’ять як покровитель лікарів та хворих.

Молитва дня

О, преславний святителю, великий чудотворче, преподобний отче Партенію! Ти, що силою Божою недуги зцілював і духів лукавих виганяв, поглянь на нас, що в немочах і скорботах до тебе прибігаємо. Благаємо тебе: випроси у Господа милості для душ і тіл наших. Зціли наші рани, зміцни нашу віру та подай нам силу духу протистояти всякому злу. Твоє заступництво перед Богом є потужним захистом для всіх, хто з надією кличе ім’я твоє. Нехай за твоїми молитвами запанує мир у серцях наших і на землі нашій. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки з великою пошаною ставилися до цього дня, вважаючи його сприятливим для лікування та духовного очищення:

Якщо погода на Партенія ясна – весна буде ранньою, а літо – теплим і без великих злив;

Сильний вітер у цей день – до врожайного, але вітряного року;

Туман на світанку – віщує швидку відлигу та танення снігів;

Хмари пливуть високо – чекайте на гарну та сонячну погоду найближчими днями.

У народі вважалося, що на день Партенія не можна відмовляти у допомозі тим, хто просить милостиню, адже святий сам усе життя ділився з іншими останнім.