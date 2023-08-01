У Харкові пролунали вибухи

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У ніч на 1 серпня, війська РФ здійснили серію ударів по Харкову та області за допомогою дронів-камікадзе. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

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«Росіяни атакують Харків дронами. Вибухи лунають у Шевченківському районі. Вже три», - заявив мер Харкова.

За словами голови Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова, війська РФ завдали ударів по Харкову та області. Він також закликав мешканців регіону після закінчення повітряної тривоги залишатися в укриттях.

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Як повідомляють кореспонденти «Суспільного», після серії вибухів у місті спостерігаються перебої зі світлом, також у деяких районах зникло водопостачання.

Нагадаємо, що зранку 31 липня росіяни завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку на чотири під’їзди Кривого Рогу, де відбулося руйнування з четвертого по дев'яті поверхи у межах першого під'їзду, з послідуючим загоранням квартири на рівні четвертого поверху на площі близько 70 м кв.

Також повідомлялося, що у Кривому Розі обвалився частина будинку, в який влучила ракета РФ.