У Португалії російськомовний турист ледь не сів до в’язниці через помилку в перекладі

Чоловіка доставили до найближчого відділку поліції для допиту та обшукали його готельний номер

Чоловік у кафе попросив принести йому гранатовий сік, натомість офіціанти сприйняли це як погрозу вибухівкою

Російськомовний турист у Португалії ледве не потрапив за ґрати через помилку перекладу. Чоловік у кафе попросив принести йому гранатовий сік, натомість офіціанти сприйняли це як погрозу вибухівкою. Про це пише португальська газета Correio da Manha.

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36-річний російськомовний турист з Азербайджану переклав слово «гранат» через застосунок на телефоні, а потім написав речення португальською, щоб персонал ресторану міг зрозуміти його замовлення.

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А втім, сталося навпаки: офіціант сприйняв неточно перекладену записку як погрозу і, злякавшись, що у клієнта є з собою граната, викликав поліцію.

Так, відвідувач закладу опинився в наручниках і оточений озброєними правоохоронцями. Чоловіка доставили до найближчого відділку поліції для допиту та обшукали його готельний номер. Як з’ясувалося, жодної зброї він не мав.

Лісабонська поліція також провела пошук у своїх базах даних і звернулася до джерел з антитерористичного координаційного підрозділу Португалії, але нічого не знайшла.

Нагадаємо, російські туристи в Туреччині намагалися вкрасти 35 кг «гостинців».

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Раніше ми повідомляли, що російські туристи в Батумі спровокували бійку з місцевими. Все почалося через невдоволення гостей відключенням електрики в елітному житловому комплексі Batumi View.

До слова, Казахстан може найближчим часом заборонити росіянам масово отримувати банківські картки. Від громадян РФ під час відкриття рахунків, ймовірно, незабаром вимагатимуть дозвіл на проживання у країні.