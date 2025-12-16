Головна Країна Суспільство
Якщо Путін відкине мирну угоду, які мають бути дії США? Позиція Зеленського

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Якщо Путін відкине мирну угоду, які мають бути дії США? Позиція Зеленського
Президент підкреслив, якщо Путін зруйнує будь-які дипломатичні можливості для миру, то Україні доведеться зміцнити свою економіку та продовжити боротьбу
фото: Офіс президента

Президент підкреслив, що в разі відмови з боку Путіна, США мають збільшити тиск через санкції та надати Україні більше зброї

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін відкине пропозиції мирної угоди, то США повинні посилити санкції та надати більше зброї Києву. Про це президент сказав журналістам дорогою до Нідерландів, пише «Главком».

«Якщо Путін буде відкидати все, буде те, що зараз у нас в літаку. Турбулентність. Вона дійсно зараз у нас відбувається, але вона не така велика у порівнянні з війною» , – сказав Зеленський. За його словами, якщо Путін зруйнує будь-які дипломатичні можливості для миру, то Україні доведеться зміцнити свою економіку та продовжити боротьбу.

Президент підкреслив, що в разі відмови з боку Путіна, США мають збільшити тиск через санкції та надати Україні більше зброї. «Я думаю, це справедливий наш буде запит», – додав він, пояснивши, що логіка вимагає від Сполучених Штатів надати Україні засоби для захисту, такі як системи ППО та далекобійну зброю.

«Якщо американці готові дати гарантії безпеки Україні і застосувати сильні гарантії у разі порушення, то чим це відрізняється від ситуації, якщо Путін не хоче закінчувати? Це справедливий запит від мене, як від президента, і від деяких європейських лідерів», – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив скептицизм щодо готовності російського диктатора Володимира Путіна до миру. 

«Ми вже бачили таке не один раз. Тому я не здивуюся, якщо знову буде так само. Хоча, звісно, сподіваюся на інший результат», – сказав Пісторіус щодо готовності Путіна до миру.

До слова, лідери Європейського союзу та 10 європейських країн оприлюднили спільну заяву після двох днів мирних переговорів між США, Україною та європейськими партнерами. У документі зазначено, що було узгоджено план гарантій безпеки для України. 

Теги: санкції путін Володимир Зеленський озброєння системи ППО

