Майже третина українців живе не за місцем реєстрації, у Києві – майже половина: дослідження

У Києві ж 44% громадян проживають не за місцем реєстрації. На майбутніх повоєнних виборах столиця України як місто-магніт для внутрішньої міграції стикнеться з низкою проблем

Для виборчої системи така міграція означає, що переміщення створило одноразовий, але масштабний «зсув» виборчих адрес

Кожен шостий українець змінив своє місце проживання з початку повномасштабної агресії РФ. Про це свідчать результати ексклюзивного дослідження Громадянської мережі «Опора», пише «Главком».

Згідно з дослідженням, 28,5% громадян проживають не за місцем своєї офіційної реєстрації. Так, чверть людей хоча б раз змінювали місце проживання, переважна більшість (71,5% опитаних, у перерахунку на все доросле населення – 17,3%, тобто кожен шостий) – унаслідок війни.

«Водночас 88% переміщувалися лише 1–2 рази. Відповідно, йдеться не про безперервну мобільність, а про разові, переважно вимушені переїзди на довготривалий період», – йдеться у повідомленні.

У Києві ж 44% громадян проживають не за місцем реєстрації. На майбутніх повоєнних виборах столиця України як місто-магніт для внутрішньої міграції стикнеться з низкою проблем, зокрема великою кількістю мешканців, які не будуть внесені у списки виборців за місцем фактичного проживання.

«Це вплине і на формування виборчих комісій, і на кількість виборчих дільниць, і на розподіл бюлетенів тощо. Для виборчої системи така міграція означає, що переміщення створило одноразовий, але масштабний «зсув» виборчих адрес. Без цілеспрямованої актуалізації Державного реєстру виборців цей зсув збережеться на момент організації майбутніх перших повоєнних виборів», – зазначається в дослідженні.

Експерти «Опори» вважають, що законодавчі зміни щодо актуалізації Державного реєстру виборців необхідно ухвалити до завершення воєнного стану, щоб інституції мали час підготуватися до масового оновлення даних.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні відбудуться після закінчення війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ЗМІ зробив важливу заяву щодо свого можливого балотування на другий президентський термін. Глава держави підкреслив, що його рішення напряму залежатиме від завершення бойових дій та умов, у яких перебуватиме країна.

Також президент України Володимир Зеленський стверджує, що ідея проведення виборів під час війни майже не має підтримки в українському суспільстві. За його словами, 90% українців проти проведення виборів зараз.

До слова, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто заявив в інтерв’ю «Главкому» зауважив, що референдум щодо підтримки мирної угоди, якщо до нього дійде, скоріше за все, буде проведений разом з президентськими виборами. І обидва ці голосування будуть певним чином взаємопов'язані.