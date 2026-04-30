30 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 30 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

30 квітня в Україні професійне свято відзначають прикордонники. У світі відзначають Міжнародний день джазу та День зачіски. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 30 квітня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

Це професійне свято встановлене указом Президента України у 2018 році. Дата обрана не випадково: саме наприкінці квітня 1918 року під час української революції слов’янська група окремої запорізької дивізії армії УНР вийшла на кордон України та встановила на ньому державні символи. Сьогодні охоронці кордону першими зустрічають ворога та є символом незламності й безпеки нашої держави.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день джазу

Свято встановлене ЮНЕСКО у 2011 році для підвищення обізнаності міжнародної спільноти про джаз як інструмент діалогу, боротьби з дискримінацією та сприяння миру. Джаз поєднує в собі імпровізацію та гармонію, відображаючи культурне розмаїття всього світу.

День вдячності перукарям (День зачіски)

Цей день присвячений усім майстрам, які створюють красу та допомагають людям виразити свою індивідуальність через зачіску. Це чудовий привід подякувати своєму стилісту за професіоналізм та творчий підхід.

Релігійні свята та їхня історія

День святого апостола Якова

30 квітня православна церква вшановує пам'ять святого апостола Якова Зеведеєвого. Він був рідним братом святого Івана Богослова та одним із трьох найближчих учнів Ісуса Христа. Яків став свідком Преображення Господнього на горі Фавор та моління в Гефсиманському саду.

Апостол Яків активно проповідував Євангеліє після Вознесіння Господнього, за що зазнав переслідувань. Близько 44 року за наказом царя Ірода Агріппи його було страчено мечем у Єрусалимі. Він став першим із дванадцяти апостолів, хто прийняв мученицьку смерть за віру. Його мощі спочивають у відомому соборі Сантьяго-де-Компостела в Іспанії, куди щороку тисячі прочан здійснюють паломницький «Шлях святого Якова».

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

теплий вечір і тиха зоряна ніч – до сухого та врожайного літа;

якщо на Якова сонце сходить на чистому небі – літо буде погожим;

йде сильний дощ – чекайте на багатий врожай зернових;

якщо в небі багато ластівок – травень буде сонячним і теплим.

Історичні події

У 1977 році британська рок-група «Led Zeppelin» встановила світовий рекорд по відвідуваності концертів. У Понтіак (передмістя Детройта), число слухачів їхнього концерту склало 76299 чоловік.

У 1975 році в'єтнамські комуністи взяли Сайгон.

У 1960 році в газетах з'явилося повідомлення про успішну розвідку нафти в Тюменській тайзі.

У 1918 році Микола Василенко призначений отаманом (Головою Ради Міністрів) гетьмана Скоропадського.

У 1918 році за участю німців проголошено створення Кримської Республіки.

У 1905 році російський імператор Микола II підписав указ про свободу віросповідання.

У 1900 році анексія Гавайських островів Сполученими Штатами.

У 1854 році відкриття першої залізниці в Бразилії.

У 1840 році петербурзький цензор П. Корсаков підписав квиток-дозвіл на видання «Кобзаря» Тараса Шевченка в друкарні Е. Фішера. День виходу в світ першого твору Кобзаря.

У 1838 році Нікарагуа відокремилася від Центральноамериканської Федерації.

У 1803 році США купили Луїзіану у Франції за 15 млн доларів.

У 711 році військо Таріка бен Зіяда висадилося на узбережжі Іспанії, почавши її завоювання.

Іменини

День ангела святкують: Яків, Микита, Максим, Василь, Гнат.