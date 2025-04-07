Втрати ворога станом на 7 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Триває 1139-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1350 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 7 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 7 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 7 квітня втратила:

особового складу ‒ близько 925020 (+1350) осіб,

танків ‒ 10567 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 21997 (+25) од,

артилерійських систем – 25817 (+31) од,

РСЗВ – 1356 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31874 (+28),

крилаті ракети ‒ 3145 (+15),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 43120 (+70) од,

спеціальна техніка ‒ 3790 (+1).

Втрати ворога у війні станом на 7 квітня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 7 квітня

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – два судна, з них нуль суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – чотири судна, з них три судна продовжили рух з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 7 квітня 2025 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1139-й день повномасштабної війни в Україні.