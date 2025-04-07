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Втрати ворога станом на 7 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Втрати ворога станом на 7 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Триває 1139-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1350 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 7 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 7 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 7 квітня втратила:

  • особового складу ‒ близько 925020 (+1350) осіб,
  • танків ‒ 10567 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21997 (+25) од,
  • артилерійських систем – 25817 (+31) од,
  • РСЗВ – 1356 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31874 (+28),
  • крилаті ракети ‒ 3145 (+15),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43120 (+70) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3790 (+1).
Втрати ворога у війні станом на 7 квітня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 7 квітня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 7 квітня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – два судна, з них нуль суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – чотири судна, з них три судна продовжили рух з протоки Босфор. 
Активність флоту окупантів станом на 7 квітня 2025 року
Активність флоту окупантів станом на 7 квітня 2025 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1139-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати Генштаб військова техніка росіяни

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