Втрати ворога станом на 7 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1350 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 7 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 7 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 7 квітня втратила:
- особового складу ‒ близько 925020 (+1350) осіб,
- танків ‒ 10567 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21997 (+25) од,
- артилерійських систем – 25817 (+31) од,
- РСЗВ – 1356 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1123 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31874 (+28),
- крилаті ракети ‒ 3145 (+15),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43120 (+70) од,
- спеціальна техніка ‒ 3790 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 7 квітня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – два судна, з них нуль суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – чотири судна, з них три судна продовжили рух з протоки Босфор.
Як відомо, триває 1139-й день повномасштабної війни в Україні.
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