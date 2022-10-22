Кавоманам на замітку: в Україні суттєво подорожчав популярний напій

Улюблений багатьма гарячий напій стає менш доступним для гаманців простих українців

Багато українців люблять починати ранок з чашечки ароматної кави, що бадьорить, але це задоволення стає все дорожчим і дорожчим. Як змінилися цінники на популярний напій, показує портал «Мінфін». Про це повідомляє znaj.ua.

Ціни на продукти в Україні зробили суттєвий ривок, який, як вважають експерти, стане не останнім до кінця року. Зокрема, зросли в ціні популярні напої, зокрема кава. Якщо порівняти середньомісячні ціни у вересні та в другій половині жовтня, то можна побачити суттєву різницю.

Кава Nescafe Gold додала в ціні майже 8 гривень. У вересні середня вартість напою, що бадьорить, становила 138,56 гривні за упаковку 120 грамів, а станом на 21 жовтня – 146,68 гривні. Ціни на цей напій варіюються в залежності від мережі супермаркетів. Так, у Auchan найдорожче – 170,90 гривні, а у Varus – всього 125,10 гривні.

Любителям кави із вершками доведеться витратитися ще більше. Так, вершки Простоквашино 10% у середньому коштують 21,23 гривні за 200 мл. У вересні продукт був трохи дешевшим – 21,20 гривні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що середня роздрібна ціна на курячі яйця зросла за місяць на 21%.