На Харківщині від вибуху невідомого предмета загинула дитина

У ДСНС закликали мешканців не чіпати підозрілі предмети. У випадку їх виявлення треба позначити місце знахідки, відійти на безпечну відстань і зателефонувати за номерами 101 або 102

Трагедія сталася у селищі Коротич Харківського району

У Харківській області 10-річний хлопчик загинув внаслідок вибуху невідомого предмета. Про це ДСНС повідомила у Facebook.

«Загинув 10-річний хлопчик від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету в одному з приватних будинків», – йдеться у заяві.

Так, трагедія сталася у селищі Коротич Харківського району. На місці працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини.

У ДСНС закликали мешканців не чіпати підозрілі предмети. У випадку їх виявлення треба позначити місце знахідки, відійти на безпечну відстань і зателефонувати за номерами 101 або 102.

До слова, Служба безпеки запобігла теракту, який російські спецслужби готували у Хмельницькому. За результатами спецоперації затримано агента рф, який планував закласти вибухівку біля пунктів базування Сил оборони на території міста. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Відповідне завдання агент дистанційно отримав від свого куратора з РФ на початку цього року. Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти та місця постійної дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії України.

Також Служба безпеки запобігла теракту у центрі Рівного. За результатами спецоперації затримано двох агентів російської спецслужби, які готували вибух поблизу районного управління поліції.

До слова, поліція Дніпропетровщини спільно зі Службою безпеки України затримала трьох чоловіків, які, за інформацією слідства, на замовлення спецслужб РФ скоїли теракт біля будівлі РТЦК у Павлограді.