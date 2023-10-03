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В Азербайджані затримано колишніх лідерів Нагірного Карабаху

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Азербайджані затримано колишніх лідерів Нагірного Карабаху
Колишні президенти Нагірного Карабаху Аркадій Гукасян, Бако Саакян, Араїк Арутюнян
фото: «Радіо Азатутюн»

Процес арешту та подальші події влада Азербайджану наразі не коментує та не підтверджує

В Азербайджані повідомляють про затримання колишніх президентів Нагірного Карабаху Аркадія Гукасяна, Бако Саакяна та голову парламенту «республіки» Давида Ішханяна. Всі вони доставлені до Баку. Про це повідомляє «Радіо Азатутюн».

Азербайджанські ЗМІ повідомляють про арешт колишніх лідерів. Процес арешту та подальші події влада Азербайджану наразі не коментує та не підтверджує.

Служба державної безпеки Азербайджану затримала експрезидентів невизнаної республіки Нагірний Карабах Аркадія Гукасяна, який перебував на посту у період з 1997 по 2007 рік, Бако Саакяна (2007-2020), Араїка Арутюняна (2020-2023) і колишнього спікера парламенту республіки Давида Ішханяна.

Що відомо про затриманих

У 1992 році Аркадій Гукасян був призначений міністром закордонних справ Нагірного Карабаху. У цій ролі він представляв НКР на міжнародних переговорах з питання статусу Нагірного Карабаху. У 1997 році Гукасян був обраний президентом НКР.

Бако Саакян обіймав посаду третього президента Нагірного Карабаху, обраним у 2007 році. Він займав цю посаду до 2020 року. Саакян підтримував близькі відносини з Вірменією і виступав проти переговорів з Азербайджаном щодо статусу Нагірного Карабаху.

Давид Ішханян був обраний до парламенту НКР тричі. У 2023 році його обрали головою Національних зборів НКР.

Раніше повідомлялося, що у Нагірному Карабасі під час «антитерористичних заходів локального характеру» 19-20 вересня загинули 192 військовослужбовця Азербайджану

Нагадаємо, 19 вересня міноборони Азербайджану заявило про «антитерористичні заходи» в Карабасі для відновлення конституційного ладу країни. Формальним приводом став підрив вантажівки, у якому звинуватили вірменських військових. 

Також ми писали, що 20 вересня бойові дії в Нагірному Карабасі були припинені. Зазначається, що вдалося досягти угоди про виведення тих підрозділів, які залишилися, і військовослужбовців ЗС Республіки Вірменія із зони розгортання російського миротворчого контингенту. Також йдеться про розформування та роззброєння збройних формувань армії оборони Нагірного Карабаху та виведення важкої техніки та озброєнь.

Читайте також: Зрада Путіна, тріумф Ердогана і шанс для вірмен. Капітуляція Нагірного Карабаху у деталях
Теги: Міноборони радіо вантажівки арешт Вірменія Нагірний Карабах влада

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