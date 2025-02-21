Фантомні маєтки та фіктивні розлучення. Журналісти з’ясували, як живуть керівники метро Києва

Фінансовий директор Олексій Хаймьонов задекларував нерухомість на мільйони, але все як «подарунки» від родичів

Журналісти з’ясували, на які кошти живуть керівники столичного метро. Про це інформує «Главком» із посиланням на розслідування Bihus.Info.

Як зазначають розслідувачі, після того, як Національне антикорупційне бюро України та Нацполіція взялися вивчати схему Брагінського, той втік. Його бізнес-партнер Кирило Кривець отримав підозру минулого року

Ексзаступник Брагінського Дмитро Пеклун

За даними журналістів Дмитро Пеклун, який був заступником Брагінського, жив у будинку в елітному селі Козин, у 2020 році його дружина купила там земельну ділянку, задекларована вартість якої 322,2 тис. грн. На той час на ділянці був недобудований будинок, який потрібно було задекларувати. Проте Пеклун не декларував ані будинок, ані витрати на його добудову, стверджують журналісти. Також Пеклун має авто Mercedes-Benz EQS 450, яке може коштувати до 5 млн грн. Проте оформлений він на тещу, зазначили розслідувачі.

Колишній фіндеректор метрополітену Олексій Хаймьонов

Олексій Хаймьонов звільнився з посади фінансового директора метрополітену після того, як НАБУ почали розслідування навесні 2024 року щодо розкрадання коштів у метрополітені. Згідно з деклараціями Хаймьонова, його родина тривалий час жила у квартирі, яка була оформлена на тещу.

Квартира розташована навпроти головного офісу київського метрополітену, а вартість її в деклараціях не вказана. Журналісти зазначають, що така квартира мала б коштувати щонайменше 2 605 127 грн.

На початку 2024 року Хаймьонов задекларував ще одну квартиру та гараж, як «подарунки» від родичів, вартістю 4,5 млн грн. Таку ж суму він задекларував, як ще один «подарунок» від іншої родички.

Хаймьонов також має маєток в Гореничах на майже 200 м², але в деклараціях є лише дві невеликі ділянки і одна недобудова. Будинок записаний на тестя, проте там жила дружина Хаймьонов, зазначають журналісти.

Головний юрист метрополітену Володимир Бабенко

У своїй декларації за 2016 рік він вказував свою дружину та дочку, проте їх потім прибрали разом з оформленою на них низкою нерухомості. Про цю нерухомість журналісти дізнались із соціальних мереж доньки Бабенка.

Бабенко зазначає, що розлучений зі своєю дружиною та проживає окремо. Водночас він святкував річницю шлюбу разом з дружиною, з якою розлучений уже 10 років. Бабенко й надалі перебуває на своїй посаді.

Нагадаємо, після десяти років перебування на посаді директора київського метрополітену Віктор Брагінський звільнився після гучного скандалу, викликаного розслідуванням Bihus info. Журналісти виявили, що він нажив чималі статки за час свого керування метро. У розслідуванні йдеться про маєтки, квартири, авто родичів і тих, хто так і не потрапив у декларацію Брагінського. Наприклад, матір Брагінського володіє двома двокімнатними квартирами у ЖК бізнес-класу White Lines, які придбані у січні 2024 року. Кожна з них коштує від 10 млн грн, але жінка відмовилась пояснити, звідки у неї такі гроші, хоча запевнила, що син не давав коштів на житло. Дружина ексочільника столичного метро придбала двокімнатну квартиру у ЖК «Річмонд» Печерського району за три мільйони гривень, а також володіє ділянкою за $760 тисяч у елітному селищі Козин.

Окрім цього, кілька років тому Віктор Брагінський продав власній сестрі за 2 млн грн землю у Київський області, яка за ринковою ціною мала коштувати удесятеро дешевше. Загалом, за даними журналістів, за 10 років роботи Брагінського на посаді очільника столичної підземки, його рідні «обросли» активами на суму майже $1,5 млн.