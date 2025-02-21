«Доктор Пі» знову опинився в центрі скандалу

У соцмережах активно поширюється пост Андрія Слюсарчука, якого у 2011 році заарештували за шахрайство та підробку документів

Андрій Слюсарчук, відомий як «Доктор Пі», який свого часу видавав себе за видатного нейрохірурга та науковця, знову опинився в інформаційному просторі. Його звернення до президента США Дональда Трампа активно поширюється у соцмережах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Facebook-сторінку Слюсарчука.

Оригінальний пост так званого лікаря набрав 5,9 тис. поширень, а на інших сторінках, які передрукували його, ця цифра сягнула 57 тис.

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У коментарях під дописами користувачі висловлюють підтримку та схвально відгукуються про слова Слюсарчука.

Однак є й ті, хто впізнав у ньому шахрая та закликає не вірити інформації, яку він поширює.

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Слюсарчук здобув популярність у 2000-х роках завдяки численним телевізійним програмам, де демонстрував нібито феноменальні здібності. Згодом виявилося, що він не має медичної освіти – документи про його наукові ступені були підроблені. Ба більше, його псевдомедична діяльність призвела до летального випадку.

До того ж у період президентства Віктора Ющенка шахраю обіцяли створити Інститут мозку, а за Віктора Януковича він отримав Державну премію України в галузі освіти.

У 2011 році Слюсарчука заарештували за шахрайство та підробку документів. Суд визнав його винним і засудив до восьми років ув’язнення. Покарання він відбував у виправній колонії, а у 2016 році вийшов на свободу.

Нагадаємо, що 14 листопада 2024 року суд виправдав Андрія Слюсарчука, відомого як «Доктор Пі», який вийшов на свободу за «законом Савченко» у 2016 році. Відомо, що справу розглядав Шевченківський районний суд Львова.